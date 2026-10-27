Gigante da tecnologia propõe demissão a 60 mil trabalhadores; entenda

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A Microsoft, empresa de tecnologia dos Estados Unidos que cria programas, aplicativos, computadores e ferramentas de inteligência artificial, oferece um novo plano de demissão voluntária a cerca de 60 mil funcionários.

A iniciativa, que busca reduzir o quadro de empregados sem recorrer a demissões em massa, atinge trabalhadores dos Estados Unidos, Canadá, Índia e Reino Unido, informou a empresa à AFP nesta segunda-feira, 26, seis meses após lançar uma primeira proposta do mesmo tipo.

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A oferta abrange apenas algumas divisões da empresa e representa “mais uma forma de adaptar seu quadro de funcionários à evolução das necessidades” do grupo, escreveu a diretora de recursos humanos, Amy Coleman, em uma mensagem aos funcionários.

A empresa de Redmond, no estado de Washington, tinha 223 mil funcionários no fim de junho. Em abril, ela havia proposto um primeiro plano a cerca de 8.750 funcionários nos EUA.

A nova oferta é destinada a funcionários até o nível de vice-presidente, com exceção de determinados colaboradores das áreas de centros de dados, vendas e marketing.

Os funcionários que aceitarem a proposta e deixarem a empresa receberão condições comparáveis às de uma indenização rescisória tradicional.

A expectativa é de um número de adesões bem menor do que o registrado em abril, de acordo com a Microsoft.

Empresa afirma que “cargos não estão sendo substituídos por IA”

Destinado a funcionários cuja soma da idade e do tempo de empresa atingia pelo menos 70 anos, o primeiro plano foi aceito por cerca de um terço dos elegíveis, informou a companhia em julho. Na ocasião, acrescentou que "esses cargos não estão sendo substituídos por IA".

A Microsoft havia informado um custo de US$ 900 milhões (R$ 4,94 bilhões) relacionado a esse programa. Além disso, a empresa eliminou cerca de 4.800 postos de trabalho no início de julho, o equivalente a 2,1% de seu quadro global de funcionários, após mais de 15 mil demissões em 2025.

O relatório anual da empresa revelou que o número de funcionários caiu em 5 mil pessoas nos 12 meses encerrados em 30 de junho, algo que não ocorria desde 2016.

A Microsoft destinou, no mesmo período, US$ 41 bilhões (R$ 225,4 bilhões) a investimentos apenas entre abril e junho, principalmente em centros de dados e chips necessários para a IA.

A empresa prevê elevar esses investimentos para mais de US$ 50 bilhões (R$ 274,9 bilhões) no período. Os resultados do trimestre de julho a setembro serão divulgados nesta quarta-feira, 28.