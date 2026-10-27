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POLÍTICA

PF aciona autoridades da Argentina em meio à fuga de Flávio Bolsonaro

Suposta fuga ocorreu pela fronteira entre Brasil e Argentina

Gabriela Araújo
Por
O candidato à Presidência da República, senador Flávio Bolsonaro (PL), fala com jornalistas após ser derrotado no segundo turno das eleições pelo candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
O candidato à Presidência da República, senador Flávio Bolsonaro (PL), fala com jornalistas após ser derrotado no segundo turno das eleições pelo candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT). - Foto: Joédson Alves | Agência Brasil
Eleições 2026

A Polícia Federal (PF) entrou em contato com autoridades da Argentina em meio à possível fuga do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para o exterior.

A suposta saída foi publicada pelo site argentino Infobae nesta terça-feira, 27, afirmando que o congressista teria deixado o Brasil pela fronteira com o país comandado por Javier Milei, de onde viajaria aos Estados Unidos em um jatinho particular.

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Em contrapartida, o coordenador-geral da campanha do herdeiro de Bolsonaro negou a informação. “Não saiu”, disse Marinho à coluna Igor Gadelha, do portal Metrópoles.

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O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) teria deixado o Brasil na noite de segunda-feira, 26, com destino à Argentina, de onde seguiria para os Estados Unidos em um voo privado. A informação foi publicada nesta terça-feira, 27, pelo site argentino Infobae.

Segundo o portal, Flávio teria cruzado a fronteira usando o documento nacional de identidade e embarcado em Puerto Iguazú, na província de Misiones. A decolagem estava prevista para as 2h desta terça-feira, no horário local.

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Flávio Bolsonaro polícia federal Política

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