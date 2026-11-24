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O papa Francisco relatou ter enfrentado uma crise espiritual que durou cerca de dois anos, período em que questionou sua relação com o poder e a condução da Igreja Católica.

Os episódios foram registrados em diários pessoais do pontífice, que também mencionam visões do diabo e do inferno.

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As anotações foram feitas a partir de 2021 e integram uma coletânea publicada nesta terça-feira, 24.

O material reúne registros pessoais de Francisco sobre os conflitos internos que enfrentou durante o papado, incluindo as dificuldades relacionadas às decisões de governo da Igreja.

Em uma anotação de dezembro de 2022, o pontífice descreveu o período como uma combinação de pressões administrativas e sofrimento espiritual.

"Tudo isso se misturava com problemas de governança, pressão em relação às decisões a serem tomadas, aridez e desolação", escreveu.

Francisco também relatou ter lutado contra o desejo de exercer o poder de maneira autoritária, usando outras pessoas como marionetes. Os registros, no entanto, não identificam quem ele considerava estar nessa posição.

Diários de papa Francisco são divulgados ao público

O material foi organizado pelo cardeal Victor Fernández, colaborador próximo de Francisco, que reuniu os registros em um livro acompanhado de comentários próprios.

A publicação é apontada como a primeira divulgação pública de diários pessoais de um papa desde a década de 1960.

Francisco esteve à frente da Igreja Católica por 12 anos, até morrer, em abril de 2025. Durante seu pontificado, ficou conhecido por defender mudanças na instituição e buscar maior abertura ao mundo contemporâneo.

As propostas, porém, enfrentaram resistência de setores conservadores do clero, incluindo cardeais que temiam mudanças nos ensinamentos tradicionais da Igreja.