Carro usado pelo papa será vendido no Brasil por até R$ 400 mil; veja detalhes

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A nova geração da Toyota Hilux ganhou uma apresentação inesperada antes mesmo de chegar às concessionárias. A picape foi transformada em papamóvel para transportar o papa Leão XIV durante sua visita à Argentina e acabou revelando detalhes do visual que será adotado pelo modelo comercial.

As duas unidades adaptadas foram produzidas na fábrica da Toyota em Zárate, na província de Buenos Aires, seguindo especificações encaminhadas pelo Vaticano. No país vizinho, a nova Hilux começa a ser comercializada em dezembro. No Brasil, a previsão é que a picape renovada chegue nos primeiros meses de 2027.

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A transformação permitiu observar mudanças importantes na carroceria, principalmente na dianteira, que recebeu faróis mais estreitos, capô elevado, nova grade e para-choque redesenhado. O conjunto antecipa a identidade visual da picape que será apresentada oficialmente em dezembro.

Como ficou a nova Hilux usada pelo papa?

As duas picapes utilizadas pelo pontífice receberam adaptações específicas para funcionar como papamóveis. Os veículos têm carroceria de cabine simples, configuração escolhida para ampliar o espaço disponível na parte traseira.

O compartimento de carga ganhou uma estrutura coberta por policarbonato transparente, assento especial para o papa, bancos auxiliares, corrimãos e uma escada elétrica para facilitar o embarque e o desembarque.

A transformação também incluiu alterações na suspensão, além da instalação de um sistema de comunicação com o interior da cabine. Na parte externa, os veículos receberam pintura branca, brasões e bandeiras do Vaticano. O assoalho da caçamba foi revestido em vermelho.

O projeto foi desenvolvido pela Toyota Argentina com participação da encarroçadora Vallé Equipamientos e da concessionária Kansai. Segundo Gustavo Salinas, presidente da montadora no país, foram necessárias seis semanas para concluir as adaptações.

Uma das unidades acompanhou Leão XIV durante sua passagem pelo Cottolengo Don Orione, em Claypole, na região metropolitana de Buenos Aires. A segunda ficou em Córdoba, sob custódia da Gendarmería Nacional.

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O que muda na nova Toyota Hilux?

Apesar de ser apresentada como uma nova geração, a Hilux continuará utilizando a arquitetura básica introduzida em 2015. O entre-eixos será mantido em 3,08 metros, enquanto as principais alterações estarão concentradas no desenho externo, no acabamento interno e nos equipamentos.

Na dianteira, os faróis mais estreitos aparecem acompanhados de capô mais alto, grade renovada e para-choque redesenhado. Na traseira, o conjunto óptico também passa por modernização.

O interior terá mudanças mais amplas, com painel de linhas retas, novo volante e console central atualizado. A central multimídia e o painel de instrumentos poderão contar com telas de até 12,3 polegadas.

Motor da Hilux terá versões eletrificadas

A motorização 2.8 turbodiesel continuará disponível na linha renovada. Na configuração sul-americana mencionada nas informações sobre o modelo, o propulsor entrega 204 cv e trabalha inicialmente com câmbio automático de seis marchas.

A Toyota também prepara a ampliação da gama com alternativas eletrificadas. Uma das novidades previstas para 2027 é a configuração híbrida leve de 48 volts.

Outra opção será a Hilux totalmente elétrica, com dois motores e tração integral. A previsão é que essa versão chegue antes de 2028, inicialmente voltada a empresas e operações de mineração.

As mudanças também deverão alcançar o SW4, utilitário esportivo derivado da picape. A apresentação da atualização do modelo está prevista para 1º de dezembro.

Quando a nova Hilux chega ao Brasil?

A comercialização da nova Toyota Hilux na Argentina está prevista para dezembro, enquanto o mercado brasileiro deverá receber o modelo nos primeiros meses de 2027.

A fábrica de Zárate, responsável pela produção das unidades adaptadas para o papa, também abastece o mercado brasileiro. A unidade argentina é estratégica para a operação regional da montadora.

A renovação da picape acontece em meio à disputa pelo mercado de veículos médios. Em julho, a Ford Ranger superou a Hilux e encerrou uma sequência de 58 meses de liderança do modelo da Toyota entre as picapes médias, conforme o levantamento citado nas informações de origem.

Quanto vai custar a nova Toyota Hilux no Brasil?



A nova Toyota Hilux deve chegar ao mercado brasileiro nos primeiros meses de 2027, com preços estimados entre R$ 280 mil e R$ 400 mil, dependendo da versão, segundo levantamento.

Na Argentina, a comercialização da picape renovada começa em dezembro. A expectativa é que o modelo mantenha sua presença no segmento de picapes médias, agora com mudanças no visual, atualizações tecnológicas e novas opções de motorização eletrificada.