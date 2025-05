Papa Leão abraça irmão após missa inaugural de pontificado

Papa discursou sobre a marginalização dos pobres em missa inaugural - Foto: Vatican Media

O Papa Leão XIV, de 69 anos, surpreendeu quem acompanhou a missa inaugural na Basílica de São Pedro, por ir abraçar seu irmão Louis “Lou” Prevost, de 73 anos. Os dois conversaram brevemente após a cerimônia neste domingo, 18.

O irmão do novo pontífice disse em entrevista à Reuters que, ao saber da notícia do papado de seu irmão, sentiu vontade de lhe dar um “toca aqui”. No entanto, lembrou que seu irmão agora é o papa, e comentou que “eu provavelmente tentaria me comportar um pouco”.

O irmão do Papa Leão XIV afirmou, ainda, que não planeja chamá-lo de “Sua Santidade” tão cedo. “Vou chamá-lo de Rob. Talvez eu tente abraçá-lo, e talvez eles desaprovem isso, não sei que tipo de bobagem eles fazem. Mas ele sempre será Rob para mim.”

Alckmin encontra Papa Leão XIV

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), também estava no Vaticano neste domingo, 18, e se encontrou com o Papa Leão XIV. Declarado católico, o brasileiro beijou a mão do Pontífice em cumprimento e entregou uma carta.

O documento entregue se trata de um convite assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para que o Papa Leão XIV compareça à Cúpula das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP 30, a ser realizada em novembro na cidade de Belém do Pará.

Geraldo Alckmin também entregou ao Pontífice uma camisa do Santos Futebol Clube, time do coração do vice-presidente. “Afinal, o peixe é um símbolo cristão e um símbolo campeão”, brincou ele nas redes sociais, em relação ao mascote santista.

Discurso na missa inaugural

Durante a missa inaugural, realizada na Praça de São Pedro, o Papa Leão XIV fez um discurso que condenou o sistema econômico que, segundo ele, explora os recursos da Terra e marginaliza os pobres.

"Quero uma Igreja unida, que seja fermento para um mundo reconciliado. Ainda vemos demasiado dano e discórdia causadas pelo ódio por um paradigma humano que explora os recursos da terra e marginaliza os pobres”, afirmou o Pontífice.

“Dentro dessa massa, queremos ser um pequeno fermento de esperança e de unidade. Olhai para Cristo, aproximem-se dele. Escutem a palavra de amor para que se torne sua única família", acrescentou o Papa Leão XIV.

Papa defende união entre homem e mulher

O papa Leão XIV defendeu que o casamento entre um homem e uma mulher deve ser o caminho para a construção de uma sociedade "harmoniosa" e "pacífica". A declaração ocorreu durante um encontro com diplomatas, no Vaticano, na última sexta-feira, 18.

"É responsabilidade dos governantes trabalhar para construir sociedades civis harmoniosas e pacíficas. Isso pode ser alcançado, acima de tudo, investindo na família, fundada na união estável entre um homem e uma mulher", pontuou.