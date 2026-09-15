Parque de diversões é eleito o melhor com preços baixos e 133 atrações

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O parque Energylandia, localizado na cidade de Zator, no sul da Polônia, foi eleito o melhor parque de diversões do mundo em 2026. De acordo com levantamento do portal de viagens Travelcircus, a atração se destacou entre outros parques internacionais como o Europa-Park, na Alemanha, e o Disneyland Paris.

Entre os critérios avaliados pela pesquisa estão ticket prices, avaliações online, variedade de atrações e alcance nas redes sociais. O parque da Polônia somou 22,74 pontos na avaliação.

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Mais de 130 atrações e preço baixo

Com cerca de 133 atrações, o parque é o maior da Polônia e ocupa 70 hectares na região da Pequena Polônia, com quase 55 quilômetros a oeste de Cracóvia. Além das133 atrações, o local inclui 19 montanhas-russas e sete áreas temáticas em todo o parque.

Entre os destaques das atrações está o Pepsi Hyperion, uma montanha-russa com queda livre de 85 metros e velocidade de até 142 km/h. O segundo destaque é o Speed, a atração combina montanha-russa e toboágua, com mais de 60 metros antes de uma descida a cerca de 110 km/h.

Outro fator que coloca o parque entre os favoritos da Europa é o preço. Durante o período de baixa temporada, entre setembro e outubro, o bilhete custa 45 euros, cerca de 270 reais.

Já entre junho e agosto, o ingresso sobe de custo. Pessoas preferenciais como crianças, idosos, gestantes e pessoas com deficiência pagam tarifa reduzida.

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