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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concedeu perdão a dois perus, Freedom e Feathers, na terça-feira, 24, durante uma cerimônia na Casa Branca. A tradição antecede o Dia de Ação de Graças, um dos principais feriados do país, e marca o início das festividades de fim de ano.

Antes da cerimônia, as aves receberam tratamento especial e ficaram hospedadas no Hotel Willard InterContinental, um dos estabelecimentos de luxo de Washington.

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A estadia fez parte dos preparativos para o evento, que inclui a apresentação dos animais ao público. A própria Casa Branca divulgou fotos dos perus acomodados nas camas de um dos quartos do hotel.

Veja:

Aves hospedadas no Hotel Willard InterContinental - Foto: Divulgação/Casa Branca

Freedom e Feathers foram escolhidos por meio de uma votação online. Na cerimônia, Trump anunciou o perdão dos dois animais.

“Freedom, a partir deste momento, você tem um perdão completo e total”, disse o republicano. O presidente também afirmou que Feathers havia fugido para o mato, mas que receberia o mesmo benefício.

Tradição é antiga nos EUA

A tradição de perdoar perus na Casa Branca remonta ao século XIX, durante o governo de Abraham Lincoln (1861-1865).

O gesto significa que as aves escolhidas são perdoadas e não serão abatidas para servir de alimento no Dia de Ação de Graças, feriado em que o consumo de peru é uma tradição nos Estados Unidos.

A cerimônia oficial de perdão, no entanto, foi estabelecida em 1989, pelo então presidente George H. W. Bush (1989-1993).

A Casa Branca também cita os ex-presidentes John F. Kennedy (1961-1963) e Harry Truman (1945-1953), que pouparam aves durante os respectivos mandatos.

Freedom e Feathers chegaram ainda filhotes a uma fazenda na Virgínia Ocidental, em julho.

Desde então, os agricultores os prepararam para a exposição pública, acostumando-os diariamente à presença de pessoas, a ruídos altos, câmeras e flashes.

Depois da cerimônia, os dois perus seguirão para o Texas, onde passarão o restante da vida na Universidade Texas A&M.

Será a primeira vez que as aves perdoadas no Dia de Ação de Graças serão levadas para o estado.