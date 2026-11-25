NÃO FOI DESSA VEZ...
Porto-riquenha vence Miss Universo 2026 e brasileira fica no top 30
Marcella Kozinski não levou a coroa, mantendo o jejum de 58 anos para o Brasil
Jennifer Barreto, de Porto Rico, foi coroada a Miss Universo 2026 em cerimônia que contou com outras 115 candidatas e aconteceu no Coliseo de Puerto Rico, em San Juan, Porto Rico, na noite de terça-feira, 24.
Aos 27 anos, ela é a primeira Miss Universo mãe e essa foi a segunda vez que Porto Rico levou o título com o concurso realizado em seu próprio país.
Jennifer é psicóloga, modelo internacional, influenciadora e trabalha no atendimento a pacientes em situação de vulnerabilidade e dependência química em seu país.
Entre as cinco colocadas, ficaram:
- Melissa Núñez (da República Dominicana) como vice-campeã;
- Clara Vegas (da Venezuela) em terceiro lugar;
- Bea Millan-Windorski (das Filipinas) na quarta posição;
- Georgia Waddington (Nova Zelândia) em quinto.
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Brasileira ficou no top 30
A Miss Brasil 2026, a paranaense Marcella Kozinski, de 26 anos de idade, não levou a coroa, mantendo o jejum de 58 anos para o Brasil.
A brasileira chegou a ficar entre as 30 finalistas, mas não seguiu entre as 12 que disputavam a coroa: Chile, República Dominicana, Estados Unidos, Nova Zelândia, Cuba, República Democrática do Congo, Porto Rico, Filipinas, Colômbia, Nicarágua, Venezuela e França.
Já no top 30 ficaram as misses dos seguintes países: Brasil, Nova Zelândia, Chile, Índia, Holanda, Cuba, Ilhas Turcas e Caicos, Sérvia, República Dominicana, Curaçao, Estados Unidos, Peru, Israel, Equador, Porto Rico, Tanzânia, México, Guiné, Colômbia, Ucrânia, Panamá, Costa Rica, Uganda, Filipinas, França, Etiópia, Bélgica, Venezuela, Nicarágua e República Democrática do Congo.
Jejum de 58 anos do Brasil
O Brasil não conquista o título desde 1968 e só chegou duas vezes ao primeiro lugar: com Iêda Maria Vargas (em 1963) e Martha Vasconcellos (em 1968).
Já o segundo lugar aconteceu em três ocasiões. Primeiro com Rejane Goulart, em 1972, com a australiana Kerry Anne Wells eleita Miss Universo. Depois, em 2007, com Natália Guimarães como vice e que teve a japonesa Riyo Mori como campeã. A terceira vez foi com Julia Gama, em 2020, com a coroa pra mexicana Andrea Meza.
Natália Guimarães, inclusive, é diretora nacional do Miss Universo.