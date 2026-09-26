PRONUNCIAMENTO
Rússia defende Conselho de Segurança com vagas para Brasil e Índia
Chanceler russo, Sergey Lavrov, manifestou apoio de Moscou à reestruturação do Conselho da ONU
Durante pronunciamento na Assembleia Geral das Nações Unidas neste sábado, 26, o chanceler russo, Sergey Lavrov, manifestou o apoio de Moscou à reestruturação do Conselho de Segurança da ONU.
O chefe da diplomacia russa defendeu o aumento da representatividade do Sul Global — com destaque para países da África, Ásia e América Latina —, sinalizando apoio explícito à entrada do Brasil e da Índia como membros permanentes, além de uma expansão da presença africana no órgão.
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Contrapartida
Em contrapartida, Lavrov rejeitou categoricamente a inclusão de novas nações ocidentais na cúpula decisória, vetando expressamente as candidaturas de Alemanha e Japão. Segundo o ministro, ambos os países carregam um histórico atrelado ao militarismo e ao revanchismo.
"A reformulação do órgão não deve, sob hipótese alguma, conceder assentos adicionais ao bloco ocidental, em especial à Alemanha e ao Japão", declarou o chanceler.
O representante de Moscou aproveitou a ocasião para reiterar duras críticas ao avanço da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).
De acordo com Lavrov, a contínua expansão da aliança militar fere o compromisso de segurança indivisível e equitativa, buscando fortalecer a proteção de determinados blocos em detrimento da estabilidade de outros.