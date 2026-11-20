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O governo da Polônia informou que pelo menos três artefatos russos — dois mísseis e um drone — violaram o espaço aéreo do país durante a madrugada desta sexta-feira, 20. O episódio foi classificado por Varsóvia como uma provocação de Moscou, em meio à guerra na Ucrânia.

O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, afirmou que não acredita que a entrada dos objetos tenha sido acidental. Segundo ele, exercícios militares estavam sendo realizados na região. Apesar do incidente, não houve registro de feridos ou danos, e o governo russo não havia se pronunciado até a tarde de hoje.

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Mísseis e drone foram encontrados em áreas rurais

De acordo com o ministro da Defesa da Polônia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, um dos mísseis, identificado como um modelo de cruzeiro Kh-101, atingiu uma área rural de Nowy Lipowiec, no sudeste do país, a cerca de 50 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. O impacto ocorreu por volta das 6h30, no horário local.

Outro objeto, suspeito de ser um míssil, caiu próximo à cidade de Rudnik nad Sanem, a oeste de Nowy Lipowiec. Já um drone foi encontrado nas proximidades de Mołodycz, segundo o ministro.

Tusk afirmou que solicitará apoio à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e questionou a possibilidade de os episódios terem sido acidentais.

“Não é coincidência que esses objetos tenham caído perto do local onde estão ocorrendo manobras militares de uma coalizão apoiada por tropas polonesas”, declarou o primeiro-ministro.

Otan condena violação e aciona caças

O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, condenou as violações do espaço aéreo polonês e informou que caças da aliança foram acionados em resposta ao episódio.

“Este incidente foi claramente perigoso — uma consequência da guerra da Rússia contra a Ucrânia”, afirmou Rutte. O dirigente tinha uma visita agendada a Varsóvia para este sábado, 21.

Incidente ocorre em meio a articulações sobre a guerra

As violações foram registradas um dia depois da reunião da Coalizão dos Dispostos, em Berlim, que contou com a participação de representantes de 40 países. Durante a cúpula, aliados prometeram manter o apoio à Ucrânia.

Na ocasião, o chanceler alemão Friedrich Merz afirmou que as negociações de paz com a Rússia deveriam ocorrer em breve, em território neutro.