Tempestade solar coloca Terra sob alerta neste sábado (29/08)

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Uma tempestade geomagnética de intensidade moderada está prevista para atingir a Terra entre esta sexta-feira, 28 e sábado, 29. O alerta foi emitido pela Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos (NOAA), que classificou o fenômeno como nível G2.

Entre os possíveis efeitos estão alterações em sistemas de energia localizados em altas latitudes, interferências na propagação de rádio de alta frequência e a possibilidade de auroras boreais serem vistas em áreas dos Estados Unidos mais ao sul do que normalmente ocorre. A NOAA aponta Nova York e Idaho entre as regiões onde o fenômeno pode ser observado.

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A origem do alerta está em uma ejeção de massa coronal (EMC), evento em que o Sol libera uma grande quantidade de plasma acompanhada de campo magnético. Ao alcançar a região próxima à Terra, esse material pode comprimir o campo magnético terrestre e provocar alterações na atividade geomagnética.

A intensidade dessas perturbações está relacionada à força com que o material solar atinge o campo magnético do planeta. Quanto maior o impacto, maior também pode ser a intensidade da tempestade geomagnética.

Fenômeno está ligado a buraco coronal

A atividade também ocorre em meio aos efeitos de um buraco coronal, uma área da coroa solar onde há menor concentração de plasma e linhas abertas do campo magnético.

Por causa dessa configuração, o vento solar consegue escapar para o espaço em alta velocidade. Esses fluxos, conhecidos pela sigla HSS, chegam à região próxima da Terra e contribuem para a compressão do campo magnético que envolve o planeta.

A escala utilizada para medir as tempestades geomagnéticas vai de G1 a G5. O primeiro representa o nível mais baixo, enquanto o G5 corresponde a uma condição extrema. A previsão atual é de intensidade G2, considerada moderada.

Nesse estágio, equipamentos do setor elétrico em regiões de altas latitudes podem apresentar alarmes relacionados à tensão. Caso a tempestade permaneça por um período prolongado, transformadores também podem ser afetados.

Os sinais de rádio de alta frequência podem sofrer redução de intensidade nas latitudes mais elevadas.

NOAA já havia previsto outro evento

O alerta desta sexta-feira ocorre depois de uma previsão divulgada pela própria NOAA para a quinta-feira (27). Na ocasião, a agência esperava a chegada de uma tempestade geomagnética G1, de menor intensidade.

Para aquele evento, eram previstos efeitos mais fracos, como oscilações na rede elétrica, impactos mínimos sobre satélites e alterações que poderiam atingir aves migratórias.

A NOAA afirmou que alertas relacionados a tempestades geomagnéticas nesse nível não são comuns, embora também não sejam considerados fenômenos raros.