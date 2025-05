Ambulâncias do Samu estão sem seguro em Feira de Santana, aponta denúncia

CPI deve ser aberta, a fim de investigar falta de segurança nas ambulâncias - Foto: Thiago Paixão | PMFS

Uma situação que traz um alerta a quem trabalha ou utiliza as ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Feira de Santana. Uma denúncia feita pelo verador, o professor Ivamberg (PT), aponta que a frota estaria circulando no município sem seguro automotivo.

O parlamentar disse que vai apresentar um requerimento solicitando esclarecimentos à Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Apesar da ausência de leis específicas sobre o tema, a assessoria jurídica do vereador apurou que uma norma do Ministério da Saúde determina a obrigatoriedade do seguro para este tipo de veículo.

“Esses pontos servem de base para questionar o secretário de Saúde, e até para justificar a abertura de uma CPI, a fim de investigar a falta de segurança nas ambulâncias e cobrar licitações para corrigir a situação”, disse Ivamberg.

Em abril de 2024, foi realizada a primeira audiência de mediação, no Ministério Público do Trabalho (MPT), com os sindicatos dos Médicos e dos Enfermeiros, os quais reivindicaram oferta de insumos e melhores condições de segurança e trabalho no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Feira de Santana, na época gerida pelo prefeito Colbert Martins (MDB).

À época, os representantes dos trabalhadores relataram problemas estruturais e de segurança, principalmente no que se referia ao estado de conservação das ambulâncias.