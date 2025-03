Aprovados em certame denunciam contratações irregulares por prefeitura

Candidatos aprovados durante manifestação em frente ao legislativo municipal de Bom Jesus da Lapa - Foto: Reprodução | Instagram

Candidatos aprovados em um concurso público da Prefeitura de Bom Jesus da Lapa denunciam a gestão do prefeito Eures Ribeiro (PSD), após contratações de pessoas que não participaram do concurso ou que não alcançaram a aprovação. A suspensão do certame, aberto ainda na gestão de Fábio Nunes (PT) foi determinada pela Justiça no último dia 11 de novembro.

O grupo aguarda a divulgação do resultado final e a devida convocação para as vagas oferecidas após mais de dez anos sem concursos no município.

Uma série de manifestações têm sido realizadas, nas quais os candidatos cobraram posicionamento da Câmara Municipal e a continuidade do processo, já que todos afirmam ter seguido as exigências legais. O que o grupo exige ainda é a divulgação do resultado final e a devida convocação.

O projeto para a realização do certame foi aprovado de forma imediata pela Câmara Municipal, devido à urgência do processo.

O concurso foi suspenso pela Justiça, após questionamentos sobre dotação orçamentária e mudanças nos editais.

A reportagem procurou o atual prefeito do município, Eures Ribeiro, e ainda aguarda resposta.