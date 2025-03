Denúncia aponta sucateamento em órgão de trânsito de Feira de Santana

Exemplo de deficiência na SMT é a ausência de faixa de pedestre em determinados locais e de semáforos modernos - Foto: Valdenir Lima | Secom PMFS

Pelo motivo de inúmeros problemas contratuais com empresas prestadoras de serviços, a Superintendência Municipal de Trânsito de Feira de Santana estaria impedida de cumprir funções competentes.

O vereador Silvio Dias (PT) fez a denúncia e se baseou nas declarações do titular do órgão, Ricardo do Farol, o qual teria declarado o problema na autarquia.

O parlamentar afirma que o superintendente relatou as “condições em que encontrou a SMT, sem o mínimo para funcionar”. E que a “ausência de contratos, ou contratos atrasados, o impedem de realizar algumas ações”. Silvio, então, questionou sobre “onde estão os recursos da Superintendência, já que há grande quantidade de multas aplicadas e dinheiro arrecadado”.

Lamentando as condições em que se encontra o órgão, Silvio listou diversos problemas relacionados com a SMT e que prejudicam a comunidade, a exemplo da ausência de faixa de pedestre em determinados locais e de semáforos com a modernidade necessária “para uma cidade com quase 700 mil habitantes”.

O vereador enalteceu a “competência do atual responsável pela SMT, bem como o antigo gestor, major Moacir Lima, e disse que dirigentes de outras áreas do município, como educação e saúde, também informaram que há contratos com pagamentos atrasados, enquanto na Secretaria de Desenvolvimento Urbano “foram encontradas máquinas sucateadas”.