Igreja histórica de Jacobina tem risco de desabamento

Igreja de São Miguel das Figuras - Foto: Divulgação

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) recomendou à agência de turismo 074 Trekking e Associação Payayá de Guias e Condutores Ambientais de Jacobina, a adoção de medidas urgentes para proteger a Igreja de São Miguel das Figuras e entorno.

De acordo com nota técnica do Núcleo de Defesa do Patrimônio Histórico Artístico e Cultural do MPBA (Nudephac), a igreja, cujo entorno se localiza no limite dos municípios de Mirangaba, Jacobina, Saúde e Caém, está com risco de desabamento.

A recomendação do órgão foi expedida após ser constatada a previsão de um evento realizado pela empresa de turismo, sem adoção de medidas cautelares aos turistas e de proteção ao patrimônio histórico-cultural.

O relatório do Nudephac destacou também que a manutenção de ações turísticas sem as atuações necessárias, como o isolamento e escoramento emergencial das áreas identificadas com maior ameaça de desmoronamento, bem como o impedimento da geração de poluição do meio ambiente, podem representar risco à preservação do local e à segurança dos visitantes.

No documento, o MPBA recomendou à agência de turismo 074 Trekking a adoção de medidas de proteção, como indica nota técnica, a exemplo da distância superior a oito metros da igreja e das ruínas. Também foi solicitado providências que evitem o descarte indevido de resíduos e dejetos, como também a emissão sonora superior a 60 dB.

O MPBA ainda pediu que a empresa evite a realização do evento turístico ou qualquer outra atividade turística similar, recreativa ou de trekking nas ruínas da igreja, enquanto persistirem as condições de desmoronamento.

À Associação Payayá de Guias e Condutores Ambientais de Jacobina foi recomendado que não incentive hikings, trekkings, trilhas ou eventos similares na Igreja das Figuras e Ruínas, sem que sejam adotadas as medidas de proteção necessárias e suficientes à preservação do patrimônio histórico e cultural, bem como à garantia da integridade física dos visitantes.