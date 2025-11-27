Mercado imobiliário atrai investidores locais e estrangeiros no Sul da Bahia

Vista aérea de Itabuna - Foto: Zé Drone / Divulgação

O potencial imobiliário no Sul da Bahia vem aguçando, cada vez mais, a percepção de empreendedores nacionais e estrangeiros para este nicho na região, especialmente nas cidades de Itabuna, Ilhéus, Itacaré e Uruçuca.

Os sinais de crescimento do setor, nos últimos anos, são constatados tanto na venda de imóveis, quanto no aluguel residencial de temporada, conforme representantes de entidades e profissionais ligados ao ramo. Segundo eles, o cenário é impulsionado, sobretudo, pela valorização das áreas litorâneas e do turismo cultural e gastronômico em Ilhéus.

Tudo sobre Portal Municípios em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O presidente da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA), Cláudio Cunha, atesta que o mercado imobiliário em cidades do interior baiano vem demonstrando resiliência e crescimento expressivo.

“É um cenário que vem se acelerando desde a pandemia, quando muitas pessoas resolveram sair das capitais e migrar para cidades menores. Esse avanço traz solidez para a economia dessas regiões, fortalece a expansão dos serviços e promove a melhoria da logística. Vemos que o interior se consolidou como um polo de atração de investimentos e moradias”, analisa.

A gestora imobiliária Flávia Gomes, que atua na região há 20 anos, constata que, no norte de Ilhéus, há disponibilidade desde imóveis e terrenos populares a condomínios de altíssimo luxo, do tipo “pé na areia”, com beach club em praias lindas e preservadas, a exemplo do Costa do Cacau Village, na Rodovia Ilhéus-Itacaré, com 166 lotes residenciais de 500 m² a 900 m²”. Em Itacaré, afirma, o mercado também continua aquecido e o setor turístico tem fluxo o ano inteiro, citando como destaque p Eco Resort, com praias privativas.

“Mas meu xodó é Serra Grande, que é onde mais atuo e, atualmente, está sendo a cereja do bolo do mercado imobiliário. O lugar tem praias belíssimas, cachoeiras, áreas rurais com muita abundância de água e cacau. No bairro do Sargi, onde está a Praia de Sargi, considerada uma das dez mais belas da América Latina, há uma grande disputa de terrenos, que estão sendo vendidos a partir de R$ 95 mil”, revela, destacando a forte presença de empreendedores estrangeiros no local imbuídos no turismo sustentável e nos projetos socioambientais.

Também em Serra Grande, outro destaque é o Occean Park, parque aquático que está sendo construído no km 31,2 da Rodovia BA-001, que liga Ilhéus a Itacaré, com previsão para ser inaugurado em 2026.

“A expectativa é que o equipamento seja um grande atrativo local”, diz Flávia, enfatizando que, para quem quer qualidade de vida ou fazer investimento, Ilhéus, Itacaré e Serra Grande são localidades promissoras, com destaque para a alta da demanda por condomínios rurais com piscinas naturais e praia de rio.

Empreendimento de alto padrão na Praia dos Milionários, o Ilhéus Select é propagado como um empreendimento versátil e símbolo da tendência de mercado focado no estilo de vida à beira-mar, ideal para moradia, lazer e/ou investimento em uma área repleta de atrativos naturais e culturais. São duas torres, Cravo e Canela, contendo 88 unidades de 2 a 4 suítes, de 95 a 258 m², com gardens privativos, garagens cobertas e opções de personalização, em uma área total de 15 mil m².

“Tem sido uma experiência gratificante perceber que o público valoriza a modernidade e a qualidade construtiva”, comemora o sócio-diretor da B2 Engenharia, Raul Barretto.

Ilhéus | Foto: Joá Souza/ Ag. A Tarde

O empresário e corretor de imóveis Adriano Mendonça, sócio da Imobiliária que leva seu nome, em Itacaré, também observa que a região está experimentando um crescimento imobiliário impulsionado, principalmente, pelos investimentos no turismo e nas áreas de vendas e aluguéis.

“É o caso do Spot Itacaré, próximo à Praia da Concha, que é focado em aluguel por temporada e comercializado em parceria com a Seazone. Temos outros empreendimentos que também se destacam, como o Vista Itacaré, que é sucesso de vendas, o Fazenda Boa Vista, de empreendedores franceses, com 23 lotes a partir de mil m² em uma área total de 140 mil m², e o Vila Nova, com acesso à Praia de São José”, enumera, citando, ainda, o Laguna, que já está sendo comercializado, e o Vilas da Mata, a ser lançado em 2026.

Turismo e cultura

Os sinais de crescimento e dinamismo do mercado imobiliário no Baixo Sul da Bahia, considera o empresário Raul Barretto, foram impulsionados pelo fortalecimento do turismo aliado à rica cultura e belezas naturais. Com isso, diz o gestor da B2 Engenharia, o Litoral Sul se tornou uma região promissora para empreendimentos turísticos e residenciais de alto padrão.

“A cacauicultura baiana também é atrativa para o setor imobiliário. Não que o Brasil seja o maior player global de cacau, mas a oferta de cacau fino na Bahia tem chamado a atenção”, avalia, destacando a melhoria da qualidade do grão, as certificações de sustentabilidade e incentivos regionais para cacauicultores.

Investimentos na construção no Complexo Porto Sul para escoar minério de ferro e produtos do agronegócio e na Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol); a edificação da ponte que liga o centro de Ilhéus às praias do Sul; as obras públicas estruturantes em Itabuna; e as melhorias em vias de acesso em geral contribuem para aumentar a atratividade da região, na opinião de Raul.

O fato de a região ser um “destino afetivo” para muitos baianos que, tradicionalmente, veraneiam no Sul da Bahia, pontua Raul, também motiva a alta do mercado imobiliário na região. O próprio dinamismo econômico, acrescenta o empresário, resulta em novos negócios, promovendo “crescente demanda por imóveis de médio a alto padrão para o público que visa qualidade de vida ou planeja aposentadoria à beira mar.

Riqueza natural impulsiona o turismo no sul do estado

Com suas praias, manguezais e localização próxima ao Parque Estadual da Serra do Conduru, Uruçuca vem se consolidando como importante destino turístico do Sul da Bahia, impulsionado pela sua biodiversidade. É no distrito de Serra Grande, situado entre Ilhéus e Itacaré, na Costa do Cacau, onde será construído o Marangatú Luxury Hotel. Com entrega prevista para 2027, o empreendimento está sendo anunciado como “um refúgio de exclusividade, cercado por natureza intocada, praias de beleza selvagem e uma atmosfera de autenticidade rara”.

O Marangatú Luxury Hotel terá um beach club com piscina natural e mirante, alta gastronomia, spa integrado à floresta, academia, trilhas ecológicas e programação de atividades esportivas, culturais e de bem-estar.

Itacaré | Foto: Elton Andrade / Divulgação

O projeto, que ocupará um perímetro total de 30 mil m², com 5.780 m² de área construída, abrigará 76 unidades (33 m² a 300 m²), projetadas para integrar arquitetura contemporânea e paisagem natural. O investimento total é estimado em R$ 120 milhões, com Valor Geral de Vendas (VGV) projetado em R$ 300 milhões.

Inspirado na palavra tupi-guarani cujo significado é “sagrado e intocado”, o Marangatú foi idealizado com a proposta de “expressar em sua essência a harmonia entre natureza, arte e bem-estar”.

O projeto foi concebido pelo arquiteto franco-brasileiro Greg Bousquet, fundador da Architects Office e um dos nomes mais premiados da Arquitetura sustentável internacional. Antes mesmo de sua construção, o empreendimento já conquistou o prêmio global Rethinking The Future, voltado a reconhecer a inovação e excelência em projetos de design e sustentabilidade.

“Nosso propósito é criar uma arquitetura que não se imponha sobre a paisagem, mas que nasça dela. O Marangatu é uma ode ao equilíbrio entre o natural e o humano, o sofisticado e o essencial”, diz Greg Bousquet.

O CEO da Conduru e investidor idealizador do projeto, Radyr Papini, ressalta que o Marangatú será o primeiro empreendimento hoteleiro do Brasil a buscar dupla certificação Well e Leed Zero, atestando a excelência de seus padrões ambientais, sociais e de governança (ESG).

Entre os compromissos firmados, enumera, estão zero emissão de carbono, uso de energia 100% renovável, reuso total de água da chuva e gestão integral de resíduos, aliando eficiência, tecnologia e regeneração ambiental. “O verdadeiro luxo é o respeito à natureza, às pessoas e ao tempo. Nosso projeto é uma celebração da beleza que é autêntica, natural e perene”.

A execução do projeto está a cargo da Construtora Abaeté e a operação hoteleira contará com a chancela da Royal Tulip, marca do Louvre Hotels Group, um dos maiores players da hospitalidade mundial. O projeto adota o modelo de copropriedade, permitindo que os compradores adquiram frações imobiliárias.

“Este modelo permite que o investidor tenha um patrimônio de alto valor agregado, com rentabilidade e a leveza de uma operação hoteleira completa. É uma tendência mundial que alia sofisticação e inteligência financeira”, diz Tiago Soeiro, diretor da Trul Hotéis, responsável pela gestão da modalidade.