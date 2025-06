População de Paulo Afonso questiona gastos milionários com São João

Prefeito de Paulo Afonso, Mário Galinho (PSD) - Foto: Divulgação

Pacientes à espera de consultas e exames. Essa é a situação de quem depende de alguns serviços do Hospital Municipal Nair Alves de Souza, em Paulo Afonso, Vale do São Francisco. O município de 120 mil habitantes, conta atualmente, com o Hospital Regional, para serviços de maior alta complexidade.

Em meio às reclamações, a população contesta os gastos do prefeito Mário Galinho (PSD) com as atrações musicais para as festas juninas, em detrimento à Saúde.

De acordo com denúncias de moradores, a situação da falta de medicamentos, exames suspensos e paralisação de serviços, são algumas das mazelas na Saúde do município.

"Estou no 5º mês de gestação e ainda não consegui um ultrassom. Conheço gestante de quase 9 meses, que não consegui também aqui no município", disse uma moradora que não quis se identificar.

"Precisei ir para Arco Verde, em Pernambuco, para conseguir uma consulta, pois se esperasse por Paulo Afonso, poderia ter acontecido algo pior", disse outra moradora.

De acordo com o Transparetômetro, ferramenta do Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), o município vai gastar R$ 3.930.000,00 (três milhões, novecentos e trinta mil reais) com artistas.

Entre os cachês mais caros está o do cantor Zé Ramalho, o qual vai receber R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais pela apresentação de x hora).

Veja outras atrações:

Léo Magalhães – R$ 450.000,00

Chambinho do Acordeon – R$ 180.000,00

Unha Pintada – R$ 350.000,00

Thiago Aquino – R$ 350.000,00

No início do mês, o gestor municipal gastou R$ 500 mil reais com atrações que se apresentaram no Moto Paulo Afonso 2025, evento realizado entre os dias 1 e 3 de maio, de acordo como foram divulgados no Diário Oficial do Município. Entre as bandas contratadas estiveram Biquini Cavadão, Detonautas e Rock Beats, com pagamentos que variaram entre R$ 22 mil e R$ 250 mil.

Em nota, a Prefeitura de Paulo Afonso, disse que os investimentos realizados nos festejos juninos, seguem um planejamento estratégico que visa impulsionar a economia, gerar renda e emprego, além de fomentar o turismo e valorizar a cultura nordestina.

Diz ainda que, nenhum valor que está sendo investido no São João, compromete os recursos da Saúde ou de outras áreas essenciais.

Em relação à saúde a prefeitura reforça o que investimentos estão ocorrendo somente no hospital Nair Alves de Souza que tem recebido melhoria significativa na estrutura.