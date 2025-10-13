PEDÁGIO DA SAÚDE
População precisa ir à casa de prefeito para marcar exames médicos
Denúncia aponta que procedimentos só são realizados se indicados por Wilson de Bududa (PSD)
Por Rodrigo Tardio
Denúncia da vereadora do município de Ibitiara, Dilma Maria da Silva Lemos, conhecida como Dilma de Narciso (PT), aponta que moradores necessitados de exames médicos, só conseguem a marcação do procedimento após irem à residência do atual prefeito, Wilson de Bududa (PSD).
"Retrocedemos, pois o povo tem que ir à casa do prefeito para pedir autorização de exame. Quando autoriza, as pessoas chegam no laboratório e são informadas que não está atendendo paciente pela prefeitura", diz a parlamentar.
A vereadora sugere ainda que o sistema de marcação de exames seja feito como no passado, época na qual os procedimentos eram realizados com mais celeridade.
"Em outras gestões, o 'malotezinho' com pedido de cada pessoa já saía para um preposto da Saúde carimbar e autorizar, antes de devolver para o PSF. Não precisava estar olhando na cara do prefeito ou na cara de secretário, para que eles autorizem pessoas escolhidas por eles, como é feito atualmente", desabafou".
Sobre o fato, a reportagem procurou o prefeito Wilson de Bududa, e ainda aguarda resposta aos questionamentos. Assim que o conteúdo for enviado a matéria será atualizada com a posição oficial da gestão municipal.
Combustível, pneu e bateria
Este ano, uma denúncia protocolada em agosto, por dois parlamentares do município, apontou um suposto esquema de fraudes, no qual envolvem o fornecimento de combustíveis, compra de mais de mil pneus e 244 baterias para a frota da gestão municipal.
Além da compra dos 1457 pneus, o que é considerado pela denúncia como desproporcional para a estrutura da frota municipal, houve ainda a troca de nove baterias em menos de dois anos e troca de 24 pneus para um único veículo em um intervalo de apenas dois meses.
Além do prefeito Wilson de Bududa (PSD), o fato envolveu mais cinco secretários municipais: Quintino de Souza Pereira (Saúde), Jacson Moreira dos Santos (Transportes), Daiane Aparecida Oliveira Souza (Planejamento), José Anfilófio de Menezes (Governo e Administração), tendo ainda os responsáveis financeiros dos contratos públicos firmados nos anos de 2022 a 2025, apontados na denúncia.
As denúncias foram protocolados no Ministério Público do Estado da Bahia (MP/BA) e no Tribunal de Contas dos Municípios (TCM/BA), também pelos parlamentares Dilma de Narciso e Miguel do Caldeirão, ambos do PT.
Foram entregues, à época, documentos, os quais incluem notas fiscais, laudos fotográficos, cópias contratuais e registros do portal da transparência do município.
