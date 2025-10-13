População precisa ir à casa de prefeito para marcar exames médicos

Wilson de Bududa, prefeito de Ibitiara (PSD) - Foto: Reprodução

Denúncia da vereadora do município de Ibitiara, Dilma Maria da Silva Lemos, conhecida como Dilma de Narciso (PT), aponta que moradores necessitados de exames médicos, só conseguem a marcação do procedimento após irem à residência do atual prefeito, Wilson de Bududa (PSD).

"Retrocedemos, pois o povo tem que ir à casa do prefeito para pedir autorização de exame. Quando autoriza, as pessoas chegam no laboratório e são informadas que não está atendendo paciente pela prefeitura", diz a parlamentar.

A vereadora sugere ainda que o sistema de marcação de exames seja feito como no passado, época na qual os procedimentos eram realizados com mais celeridade.

"Em outras gestões, o 'malotezinho' com pedido de cada pessoa já saía para um preposto da Saúde carimbar e autorizar, antes de devolver para o PSF. Não precisava estar olhando na cara do prefeito ou na cara de secretário, para que eles autorizem pessoas escolhidas por eles, como é feito atualmente", desabafou".

Sobre o fato, a reportagem procurou o prefeito Wilson de Bududa, e ainda aguarda resposta aos questionamentos. Assim que o conteúdo for enviado a matéria será atualizada com a posição oficial da gestão municipal.

Combustível, pneu e bateria

Este ano, uma denúncia protocolada em agosto, por dois parlamentares do município, apontou um suposto esquema de fraudes, no qual envolvem o fornecimento de combustíveis, compra de mais de mil pneus e 244 baterias para a frota da gestão municipal.



Além da compra dos 1457 pneus, o que é considerado pela denúncia como desproporcional para a estrutura da frota municipal, houve ainda a troca de nove baterias em menos de dois anos e troca de 24 pneus para um único veículo em um intervalo de apenas dois meses.

Além do prefeito Wilson de Bududa (PSD), o fato envolveu mais cinco secretários municipais: Quintino de Souza Pereira (Saúde), Jacson Moreira dos Santos (Transportes), Daiane Aparecida Oliveira Souza (Planejamento), José Anfilófio de Menezes (Governo e Administração), tendo ainda os responsáveis financeiros dos contratos públicos firmados nos anos de 2022 a 2025, apontados na denúncia.

As denúncias foram protocolados no Ministério Público do Estado da Bahia (MP/BA) e no Tribunal de Contas dos Municípios (TCM/BA), também pelos parlamentares Dilma de Narciso e Miguel do Caldeirão, ambos do PT.

Foram entregues, à época, documentos, os quais incluem notas fiscais, laudos fotográficos, cópias contratuais e registros do portal da transparência do município.