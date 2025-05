Prefeitura de Morro do Chapéu concede bolsa de incentivo à Educação

Prefeita Juliana Araújo (União Brasil) disse que pretende trazer mais pessoas para que possam dar continuidade aos estudos através da EJA - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Morro do Chapéu, Juliana Araújo (União Brasil), anunciou a criação de um programa de incentivo que vai oferecer uma bolsa mensal no valor de R$ 100 para alunos da educação de jovens e adultos (EJA) na rede municipal de ensino. A iniciativa pretende incentivar os estudantes para que concluam os estudos, aumentando os índices de abandono escolar neste grupo, além de melhorar os indicadores educacionais da cidade.

O projeto de lei que cria o programa será encaminhado à Câmara Municipal. "Este programa é um incentivo para a permanência dos estudantes na EJA, reduzir a evasão e o abandono, e estimular os estudantes para que concluam os estudos. Nossa meta é melhorar os indicadores de escolaridade e promover o desenvolvimento educacional contínuo de Morro do Chapéu.

A expectativa é que cerca de 600 alunos sejam matriculados. Para terem direito à bolsa, os estudantes deverão ter 17 anos ou mais, estarem matriculados na EJA da rede municipal e terem mais de 75% de frequência escolar, de acordo com a secretária municipal da Educação, Serjane Guimarães. A expectativa é que o programa seja iniciado no início do segundo semestre.

Juliana Araújo destacou que, além de garantir a permanência dos alunos, o objetivo da presença da bolsa é trazer mais pessoas para que possam dar continuidade aos estudos através da EJA. “Queremos erradicar o analfabetismo em Morro do Chapéu e garantir mais dignidade para as pessoas. Proporcionar que as pessoas possam concluir os estudos é promover inclusão e oportunidades para as pessoas, especialmente aquelas que mais precisam”, disse.

Incentivo

A prefeita afirmou que, além da presença de bolsa, a gestão municipal vai investir ainda mais na qualidade da merenda escolar para os alunos da EJA, que estudam no turno noturno.

“Vamos melhorar a merenda escolar para que os alunos da EJA possam substituir o jantar na casa deles pela escola. É mais um incentivo para que possam estar na escola”, destacou Juliana.