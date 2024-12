"Vai ter Boeing, sim", diz Junior Marabá sobre novo aeroporto de LEM

Prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Junior Marabá - Foto: Divulgação

O prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Junior Marabá, destacou a inauguração do Aeroporto Ondumar Ferreira Borges, entregue na última quinta-feira, 12, em parceria com o Governo do Estado, visando a atração de voos comerciais de todo o país, para colocar o município como rota estratégica na Bahia.



"Aqui vai descer Boeing em Luís Eduardo Magalhães, nós vamos colocar essa cidade para descer Boeing, e interligar LEM com o Brasil e o mundo. Somos o que somos porque somos ousados e acreditamos. Sabe por que as coisas acontecem hoje em Luís Eduardo Magalhães? Porque tem um prefeito e um governador trabalhando juntos aqui em nosso município, que leva resultado para a população", afirmou o prefeito, durante o ato de inauguração.

Na última quinta, o governador Jerônimo Rodrigues fez uma série de entregas na cidade do Oeste, que totalizam mais de R$ 85 milhões em investimentos que abrangem saúde, infraestrutura, abastecimento e serviços jurídicos.

Durante a visita à cidade, além do Aeroporto Ondumar Ferreira Borges, o governador Jerônimo entregou o Hospital Municipal Miriam Borges com novos equipamentos e uma ambulância, e anunciou melhorias nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

As obras de adequação e implantação do Aeroporto Ondumar Ferreira Borges, realizadas pelo Governo do Estado com um aporte de R$ 35 milhões, reforçaram o pavimento da área de movimentação, instalaram balizamento noturno e auxílios à navegação, além de construírem um novo terminal de passageiros. A infraestrutura modernizada permite o atendimento de aeronaves de médio porte, posicionando Luís Eduardo Magalhães como um ponto estratégico para logística e transporte no estado.