Novo aeroporto de LEM posiciona cidade como rota estratégica na Bahia

Município recebeu R$ 85 milhões em investimentos que abrangem saúde, infraestrutura, abastecimento e serviços jurídicos. - Foto: Thuane Maria/GOVBA

O município de Luís Eduardo Magalhães, no Oeste da Bahia, recebeu, na quinta-feira, 12, mais de R$ 85 milhões em investimentos que abrangem saúde, infraestrutura, abastecimento e serviços jurídicos.

Durante a visita à cidade, o governador Jerônimo Rodrigues inaugurou o Aeroporto Ondumar Ferreira Borges, entregou o Hospital Municipal Miriam Borges com novos equipamentos e uma ambulância, e anunciou melhorias nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

As obras de adequação e implantação do Aeroporto Ondumar Ferreira Borges, realizadas pelo Governo do Estado com um aporte de R$ 35 milhões, reforçaram o pavimento da área de movimentação, instalaram balizamento noturno e auxílios à navegação, além de construírem um novo terminal de passageiros. A infraestrutura modernizada permite o atendimento de aeronaves de médio porte, posicionando Luís Eduardo Magalhães como um ponto estratégico para logística e transporte no estado.

De acordo com o prefeito Júnior Marabá, os investimentos entregues representam um marco no desenvolvimento de Luís Eduardo Magalhães.

Essas ações colocam nossa cidade em um novo patamar, trazendo infraestrutura moderna, serviços de saúde de qualidade e melhorias essenciais para o bem-estar da população. Estamos avançando com responsabilidade e planejamento para atender às demandas do nosso crescimento Júnior Marabá - prefeito de Luís Eduardo Magalhães

“Esse aeroporto é um marco para Luís Eduardo Magalhães. Agora, estamos conectados a mercados importantes, abrindo portas para novos negócios, facilitando o transporte de cargas e fortalecendo o turismo regional”, afirmou o governador Jerônimo Rodrigues.

Governo esteve em LEM para importantes entregas | Foto: Thuane Maria/GOVBA

Saúde

O Hospital Municipal Miriam Borges foi reformado e recebeu mais de R$ 600 mil em novos equipamentos, como um arco cirúrgico móvel, uma mesa cirúrgica e uma ambulância. Entre 2022 e 2024, o Governo do Estado já destinou mais de R$ 4 milhões para a unidade, fortalecendo sua estrutura com equipamentos modernos e mobiliários essenciais. Esses investimentos garantem melhores condições de atendimento à população e reforçam o compromisso com a saúde pública no município.

Outras ações

Foram entregues as ampliações e melhorias no Sistema de Abastecimento de Água e no Sistema de Esgotamento Sanitário. As intervenções somaram R$ 45 milhões, com R$ 25,6 milhões destinados ao abastecimento de água e R$ 19,4 milhões para o saneamento básico. As obras foram projetadas para atender ao crescimento populacional do município e reduzir os problemas relacionados à escassez de água e à falta de saneamento.

Além das entregas, foi sancionado o projeto de lei que eleva a comarca de Luís Eduardo Magalhães de entrância intermediária para final. Na prática, isso significa mais juízes, servidores e recursos para atender às demandas judiciais da população. Com a mudança, casos mais complexos poderão ser resolvidos no próprio município, sem necessidade de encaminhamento para outras cidades, garantindo mais agilidade e eficiência nos processos.

Parceria e investimento

Jerônimo destacou ainda que há uma série de investimentos sendo feitos para Luís Eduardo Magalhães, como por exemplo, obras de pavimentação asfálticas, construção de escolas e convênios com a prefeitura.



“Retornarei, em janeiro ou fevereiro, para entregar escolas em tempo integral. Retornarei mais adiante para entregar pavimentação do centro industrial. Por volta de agosto, pavimentação asfáltica, e tem ainda praças que temos convênios com o município, com o prefeito Júnior Marabá. Temos um outro para a construção de uma escola…então, tenho muitos motivos para vir aqui fazer entregas, mas é claro que essas vindas deixamos sempre coisas boas, como o ambiente para doação de sangue, no Hemoba, recursos para equipamentos, para a construção de uma UTI, tanto adulto como neo, portanto, voltaremos para inaugurar tudo isso", afirmou o governador.

Jerônimo citou também a parceria do governo com a prefeitura de LEM, sob o comando do prefeito Júnior Marabá. Segundo o chefe do Executivo, a intenção, com a inauguração do novo aeroporto, é atrair voos comerciais e valorizar o turismo da cidade.



“Próximo passo agora é dialogar com o prefeito para ver a questão da administração do aeroporto, tenho interesse e não dificultar, vou ajudá-lo e também quero a ajuda dele e dos empresários da região. Tudo isso para a gente poder valorizar o turismo e trazer voos comerciais, seja de Salvador, seja de São Paulo", pontuou.