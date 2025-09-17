POLÊMICA
Turistas podem pagar até R$ 70 reais para entrarem em Porto Seguro
Projeto, de iniciativa do Executivo, pode entrar em vigor em janeiro de 2026
Por Rodrigo Tardio
Proprietários ou motoristas de veículos, que pretendem ter acesso ao município de Porto Seguro, Sul da Bahia, vão ter que desembolsar expressivos valores. O motivo é que a Câmara Municipal aprovou, no último dia 4 de setembro, a criação da Taxa de Preservação Ambiental (TPA), que deve pesar nos bolsos.
O projeto é de iniciativa do Executivo, da gestão do prefeito Jânio Natal (PL), que ainda precisa ser sancionado para que entre em vigor. Caso aprovada, a medida já estará valendo a partir de janeiro de 2026.
A taxa deve variar de acordo com o veículo. Confira:
- Motos devem pagar R$ 3;
- Carros de passeio R$ 9,90;
- Vans e utilitários R$ 12,90;
- Veículos de excursão R$ 30;
- Micro-ônibus, caminhões e motorhomes R$ 45;
- Ônibus R$ 70.
A proposta determina que moradores, trabalhadores locais, veículos oficiais e em serviço que passarem pela cidade no prazo de até seis horas vão estar isentos.
De acordo com o projeto, as verbas arrecadadas vão ser destinadas para ações ambientais, mobilidade urbana, infraestrutura, transporte e segurança pública.
O vereador Bolinha (PSD), único a votar contra a proposta, disse que a taxa é um "pedágio velado” e pediu ainda transparência da gestão municipal na destinação dos valores.
A reportagem procurou a Prefeitura de Porto Seguro e ainda guarda a resposta aos questionamentos.
