Turistas podem pagar até R$ 70 reais para entrarem em Porto Seguro

Projeto prevê que verbas arrecadadas pela taxa vão ser destinadas para ações ambientais - Foto: Reprodução

Proprietários ou motoristas de veículos, que pretendem ter acesso ao município de Porto Seguro, Sul da Bahia, vão ter que desembolsar expressivos valores. O motivo é que a Câmara Municipal aprovou, no último dia 4 de setembro, a criação da Taxa de Preservação Ambiental (TPA), que deve pesar nos bolsos.

O projeto é de iniciativa do Executivo, da gestão do prefeito Jânio Natal (PL), que ainda precisa ser sancionado para que entre em vigor. Caso aprovada, a medida já estará valendo a partir de janeiro de 2026.

A taxa deve variar de acordo com o veículo. Confira:

Motos devem pagar R$ 3;

Carros de passeio R$ 9,90;

Vans e utilitários R$ 12,90;

Veículos de excursão R$ 30;

Micro-ônibus, caminhões e motorhomes R$ 45;

Ônibus R$ 70.

A proposta determina que moradores, trabalhadores locais, veículos oficiais e em serviço que passarem pela cidade no prazo de até seis horas vão estar isentos.

De acordo com o projeto, as verbas arrecadadas vão ser destinadas para ações ambientais, mobilidade urbana, infraestrutura, transporte e segurança pública.

O vereador Bolinha (PSD), único a votar contra a proposta, disse que a taxa é um "pedágio velado” e pediu ainda transparência da gestão municipal na destinação dos valores.

A reportagem procurou a Prefeitura de Porto Seguro e ainda guarda a resposta aos questionamentos.