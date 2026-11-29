No próximo fim de semana, a Caixa Cultural Salvador - Unidade Carlos Gomes, apresenta o espetáculo Para minha tia Nana, tributo da cantora e compositora Alice Caymmi à sua tia Nana Caymmi, uma das grandes vozes da música brasileira. As apresentações acontecem na sexta-feira, 4, às 20h, no sábado, 5, às 17h (com audiodescrição) e às 20h, e no domingo, 6, às 19h.

Concebido originalmente como uma homenagem a Nana Caymmi, o projeto ganhou novo significado após o falecimento da artista, em 2025, aos 84 anos. O tributo enaltece a força da memória afetiva, artística e familiar que une as duas gerações, cujo sobrenome ocupa lugar de destaque na história da música brasileira.

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Para Alice, esse tributo envolve lugares bastante íntimos e a faz relembrar de todo o legado deixado pela sua tia.

“A construção desse espetáculo mexeu muito comigo porque eu o retomei como um tributo. Ele começou como uma homenagem, pura e simples, e eu o trouxe de volta com a morte da minha tia. E mexe comigo pela saudade que sinto dela enquanto pessoa e enquanto artista também”, reflete Alice.

“E eu conto essa história de maneira bem-humorada, que era a forma dela de fazer as coisas. Então me pega no coração, pela saudade, pela memória, mas também pelo peso do repertório, que é um repertório muito denso emocionalmente”, reflete Caymmi.

A montagem reúne clássicos imortalizados na voz de Nana, como Resposta ao Tempo, Só Louco, Suave Veneno e Oração ao Tempo, além dos boleros Sabes de mim e Se Queres Saber. Acompanhada pelo piano de Eduardo Farias, Alice Caymmi busca preservar a profundidade e a força das canções, ao mesmo tempo em que incorpora sua própria identidade artística, a qual considera bem consolidada, permitindo a ela existir para além do legado deixado pela família.

“Eu me estabeleci bem no mercado, me estabeleci bem como cantora e considero hoje o sobrenome mais um luxo na minha vida, um privilégio que tenho na minha vida como artista, mais do que um peso”, ressalta.

Com oito álbuns na discografia, sendo o mais recente intitulado Caymmi e músicas com participações especiais de grandes ícones como Pabllo Vittar, Chico César e Rachel Reis, Alice acumula prêmios como o Prêmio Multishow de 2014 (Versão do Ano), com a sua interpretação da música Homem, de Caetano Veloso. A faixa faz parte do segundo disco de estúdio da cantora, Rainha dos Raios (2014).

Legado e história

Nascida Dinahir Tostes Caymmi, mais conhecida como Nana Caymmi, foi a primeira filha de Dorival Caymmi e da cantora Stella Maris. Nasceu no dia 29 de abril de 1941, no Rio de Janeiro, em uma casa imersa pela trilha sonora do jazz, ópera, bolero e samba-canção e desde pequena se demonstrou uma mulher de forte e distinta personalidade.

Aos 16 anos, casou-se com o médico venezuelano Gilberto José Aponte Paoli e viveu fora do Brasil entre 1961 e 1965. Teve duas filhas, Stella Tereza e Denise Maria, e voltou grávida do caçula, João Gilberto, em 1966. Com dois filhos pequenos, ainda amamentando, Nana venceu o I Festival Internacional da Canção, em 1966, defendendo Saveiros, de Dori Caymmi e Nelson Motta. Decidiu nesse momento que sustentaria com o seu próprio talento.

Ao longo de mais de seis décadas e de cerca de 25 álbuns, construiu uma obra coerente e inegociável. Nana Caymmi (1975), Renascer (1976), Voz e Suor (1983), Bolero (1993) e Resposta ao Tempo (1998), vencedor do Prêmio Sharp, consolidaram Nana como uma das maiores intérpretes do país.

Dentre os diversos cantores que gravou, estão Caetano Veloso, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Milton Nascimento, Chico Buarque, Aldir Blanc e Cristóvão Bastos, além de diversas composições de Dori e Danilo Caymmi, pai de Alice.

Foto: Marcela Cure | Divulgação

A voz da cantora já embalou muitas trilhas sonoras de novelas da Globo, como Se queres saber de 1982, que se tornou tema da minissérie Quem ama não Mata, Resposta ao Tempo, marcou a icônica Hilda Furacão, em 1998 e a fez ganhar seu primeiro e único disco de ouro.

Em 2000, Sangre de Mi Alma, levou o bolero à trilha de Laços de Família. No mesmo ano, também revisitou as obras do pai em álbuns como O mar e o Tempo (2002), e depois, em Para Caymmi - 90 anos - De Nana, Dori e Danilo (2004), Quem inventou o amor (2007) e Caymmi (2013)”.

Seus últimos álbuns foram Nana Caymmi canta Tito Madi (2019) e Nana, Tom, Vinicius (2020).

Lembrança

Certa vez, Alice Caymmi disse que “Toda vez que ela existe como cantora, é uma homenagem a ela”, Nana Caymmi. Ao ser perguntada qual seria a principal memória que a artista carrega de sua tia, a primeira que lhe veio à cabeça foi uma lembrança de criança, de infância.

“Quando eu tinha uns nove, dez anos, ela me deu uma camisola que era dela e eu adorei. Tinha um cachorrinho e estava escrito ‘Save me the money’ (guarda o dinheiro pra mim) e eu amava essa camisola. São coisas que minha tia deixou para mim que ficam na minha cabeça. Acabei de me lembrar dessa”, conclui.

Alice Caymmi: “Para Minha Tia Nana” / De sexta-feira (4) até domingo (6 de dezembro) / Horários: sexta-feira, às 20h; sábado, às 17h e às 20h; domingo, às 19h / CAIXA Cultural Salvador (Rua Carlos Gomes, 57, Centro) / R$ 30 e R$ 15 / Vendas: a partir de terça-feira (1 de dezembro), pela plataforma Sympla

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.