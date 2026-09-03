FORA DO TOPO
Brasileiros não emplacam hits internacionais e ficam fora de Hot 100 Billboard
Artistas não tem conseguido furar a bolha nacional em 2026
Os artistas brasileiros não estão conseguindo furar a bolha internacional em 2026. Apesar dos números expressivos de reproduções em plataformas de streaming no Brasil, as canções não tem alcançado ouvintes de outros países, como mostra a ausência deles no Hot 100 Billboard há mais de 1 ano.
Conhecido como um dos rankings mais importantes da indústria musical, que lista semanalmente as 100 faixas mais ouvidas nas rádios e streamings nos Estados Unidos, o chart da Billboard está dominado por hits de cantores norte-americanos, como Taylor Swift e Ariana Grande.
Confira as 10 canções mais reproduzidas esta semana:
- Choosin' Texas - Ella Langley
- Boston - Stella Lefty
- I Knew It, I Knew You - Taylor Swift
- Been By Now - Morgan Wallen
- Hate That I Made You Love Me - Ariana Grande
- Dracula - Tame Impala & JENNIE
- So Easy (To Fall In Love) - Olivia Dean
- I Can't Love You Anymore - Ella Langley & Morgan Wallen
- Man I Need - Olivia Dean
- Be Her - Ella Langley
Brasileiros na Hot 100
A última aparição de um artista brasileiro na lista foi em fevereiro de 2025, há cerca de 1 ano e 7 meses. Na época, a cantora Anitta alcançou a 43ª posição na atualização da semana de 15 de fevereiro, com o hit “São Paulo”, sua parceria com The Weeknd.
Em agosto de 2024, Pabllo Vittar estreou no chart com a música "Alibi", em parceria com Sevdaliza e Yseult, atingindo a 95ª posição. Já em dezembro de 2023, Anitta alcançou a 53ª posição com “Bellakeo”, feat com Peso Pluma.
Top global do Spotify
A ausência de projeção internacional dos brasileiros também é percebida no ranking mundial do Spotify do início de setembro. A lista das 50 faixas mais tocadas do momento não conta com nenhuma canção em português.
Vale lembrar que o Spotify é atualmente a plataforma de streaming musical mais consumida no mundo. Segundo dados divulgados na pesquisa da Nexus, o serviço foi escolhido como favorito de 78% dos brasileiros das classes A, B e C.
Crise musical?
Apesar de não haver uma explicação concreta sobre a motivação por trás dessa baixa na projeção mundial de cantores e bandas brasileiras, é possível notar uma mudança de estratégia dos artistas na procura por reconhecimento fora do Brasil.
O mercado fonográfico atual mostra que o foco migrou da tentativa de seguir os padrões de pop global americano para um investimento em parcerias estratégicas com os famosos “mainstream” (artistas que estão no topo das paradas mundiais), a fim de realizar uma espécie de exportação da brasilidade.
Um exemplo recente foi a cantora Luísa Sonza, que lançou a canção “Penhasco 2” em parceria com a norte-americana Demi Lovato em 2023, fazendo a famosa cantar o hit todo em português.
No entanto, a estratégia ainda não alcançou o efeito esperado e Luísa não conseguiu emplacar suas músicas fora do Brasil, deixando o feito de cantora brasileira mais reconhecida mundialmente para Anitta, que chegou a alcançar o Top 1 mundial do Spotify em 2022, com a canção solo “Envolver”.