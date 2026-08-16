LUTO
Cantor sertanejo morre aos 60 anos em Portugal
Falecimento foi confirmado nas redes sociais
O cantor Lucas, da dupla Lucas e Matheus, morreu na madrugada deste sábado, 15, aos 60 anos, após sofrer um infarto em Portugal. O falecimento foi confirmado por sua gravadora, por meio de um comunicado nas redes sociais.
"Lucas foi uma voz marcante e um artista muito querido pelo público, deixando na música uma história e um legado que jamais serão esquecidos", disse a gravadora em nota.
De acordo com informações do telejornal Tem Notícias, da TV Tem, a família informou a causa da morte e que o traslado do corpo de Portugal para o Brasil está sendo providenciado.
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Conhecido pela dupla com o irmão Matheus, o cantor perdeu o parceiro em 22 de dezembro de 2020, vítima da Covid-19 durante a pandemia.
Entre os sucessos da dupla estavam músicas que marcaram a carreira dos irmãos na Europa e no Brasil, com destaque para “Porque Homem Não Chora” e “Paciência”. Após a morte do irmão, Lucas passou a fazer dupla com o sobrinho, Matheus Jr.
Veja a nota: