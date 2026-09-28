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NOVO PROJETO

Cheiro de Amor grava audiovisual acústico com participação especial

Gravado na Bahia, projeto reúne músicas inéditas, releituras e participação dos Filhos de Jorge

Beatriz Santos
Por
Raquel Tombesi da banda Cheiro de Amor
Raquel Tombesi da banda Cheiro de Amor - Foto: Divulgação

A banda Cheiro de Amor iniciou a preparação para o verão com a gravação de um novo projeto audiovisual acústico, na última sexta-feira, 25, em uma casa na Praia do Forte, no litoral norte da Bahia.

O registro reúne músicas inéditas e releituras do repertório do grupo, além de uma participação especial da banda Filhos de Jorge em uma das canções.

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À frente dos vocais, Raquel Tombesi participa do projeto, que aposta em arranjos acústicos e em uma proposta intimista. A gravação também marca uma nova etapa do grupo antes do período de maior movimentação da agenda de shows na Bahia.

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Cheiro de Amor aposta em formato acústico

A proposta do audiovisual é apresentar canções conhecidas do público sob uma nova perspectiva, ao lado de músicas inéditas. A escolha do formato acústico permite explorar outros arranjos e destacar a interpretação vocal, em uma abordagem diferente das apresentações tradicionais da banda.

A gravação ocorreu em uma casa na Praia do Forte, cenário que integra a identidade visual do projeto e estabelece uma conexão com o litoral baiano.

Para Raquel Tombesi, o registro representa um momento importante para o grupo e para a preparação do repertório que será apresentado ao público nos próximos meses.

“Foi uma gravação muito especial para todos nós. A proposta acústica e intimista nos permitiu olhar para essas músicas de uma maneira diferente, trazendo releituras e novidades para o público. A Praia do Forte foi o cenário perfeito para esse momento. Esse projeto é o nosso pontapé para o verão e estamos muito felizes com tudo que construímos”, afirma a cantora.

Filhos de Jorge participa de música inédita

Um dos destaques do audiovisual é a participação da banda Filhos de Jorge em uma canção inédita. A colaboração integra o repertório do projeto, que combina novas composições e versões de músicas que fazem parte da trajetória do Cheiro de Amor.

A gravação também marca o início da preparação do grupo para o verão, período em que a agenda de shows na Bahia ganha força. Com o novo trabalho, a banda reúne elementos de sua história musical em uma produção que explora uma sonoridade acústica.

Ainda não foram informadas as datas de lançamento do audiovisual nem a previsão de divulgação das músicas nas plataformas digitais.

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