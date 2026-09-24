IMPERDÍVEL
Feira de Santana recebe Feira Noise Festival neste fim de semana
Evento reúne nomes como Rachel Reis, Black Pantera, Nervosa, Boogarins, dentre outros
Com o tema de “Carregando a Primavera nos Dentes”, inspirado na canção “Primavera nos Dentes”, a 13ª edição do Feira Noise acontece nos dias 26 e 27 de setembro, a partir das 14h, no Ária Hall, em Feira de Santana. A programação reúne mais de 20 atrações locais, regionais e nacionais, em uma programação que percorre diferentes vertentes do rock, punkhardcore e metal, ao MPB, indie e outros gêneros.
Os ingressos podem ser comprados de forma online pela plataforma Bilhetify ou em pontos físicos oficiais em Feira de Santana, como Balcão de Ingressos na Galeria Maria Luiza e lojas Lucidata na Av. Getúlio Vargas e Boulevard Shopping.
“A proposta sempre foi criar um festival que fizesse sentido para Feira de Santana, mas que também dialogasse com o que está acontecendo na música independente em diferentes lugares do país. Essa edição reúne artistas de trajetórias muito distintas e cria encontros que dificilmente estariam no mesmo palco”, destaca o produtor Joilson Santos, um dos criadores do Feira Noise.
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Confira a programação completa:
Sábado (26 de setembro)
- Ratos de Porão
- Nervosa
- Black Pantera
- Project46
- Matanza
- Ritual
- The Troops of Doom
- Zander
- Retto
- GaiaBeta
- Leptospirose
Domingo (27 de setembro)
- Rachel Reis
- Ivyson
- Boogarins
- Hiran
- Igor Gnomo
- Salma Jô
- Tangerina Jones
- Maria Struduth
- Milena Melo
- Fogo Pagô
- Raidol convida Manoel e Catiça