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IMPERDÍVEL

Feira de Santana recebe Feira Noise Festival neste fim de semana

Evento reúne nomes como Rachel Reis, Black Pantera, Nervosa, Boogarins, dentre outros

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
Rachel Reis é uma das principais atrações do Feira Noise Festival
Rachel Reis é uma das principais atrações do Feira Noise Festival - Foto: Flora Negri / Divulgação

Com o tema de “Carregando a Primavera nos Dentes”, inspirado na canção “Primavera nos Dentes”, a 13ª edição do Feira Noise acontece nos dias 26 e 27 de setembro, a partir das 14h, no Ária Hall, em Feira de Santana. A programação reúne mais de 20 atrações locais, regionais e nacionais, em uma programação que percorre diferentes vertentes do rock, punkhardcore e metal, ao MPB, indie e outros gêneros.

Os ingressos podem ser comprados de forma online pela plataforma Bilhetify ou em pontos físicos oficiais em Feira de Santana, como Balcão de Ingressos na Galeria Maria Luiza e lojas Lucidata na Av. Getúlio Vargas e Boulevard Shopping.

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“A proposta sempre foi criar um festival que fizesse sentido para Feira de Santana, mas que também dialogasse com o que está acontecendo na música independente em diferentes lugares do país. Essa edição reúne artistas de trajetórias muito distintas e cria encontros que dificilmente estariam no mesmo palco”, destaca o produtor Joilson Santos, um dos criadores do Feira Noise.

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Confira a programação completa:

Sábado (26 de setembro)

  • Ratos de Porão
  • Nervosa
  • Black Pantera
  • Project46
  • Matanza
  • Ritual
  • The Troops of Doom
  • Zander
  • Retto
  • GaiaBeta
  • Leptospirose

Domingo (27 de setembro)

  • Rachel Reis
  • Ivyson
  • Boogarins
  • Hiran
  • Igor Gnomo
  • Salma Jô
  • Tangerina Jones
  • Maria Struduth
  • Milena Melo
  • Fogo Pagô
  • Raidol convida Manoel e Catiça
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