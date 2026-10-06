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Festa Havaiana retorna e nova edição será na Arena A Tarde

Evento vai acontecer no dia 14 de novembro

Edvaldo Sales
Por
| Atualizada em
Evento vai acontecer no dia 14 de novembro
Evento vai acontecer no dia 14 de novembro - Foto: Divulgação

A Festa Havaiana retorna em 2026 para sua 11ª edição. O evento vai acontecer no dia 14 de novembro, a partir das 16h, na Arena A Tarde, em Salvador, com shows da banda Maskavo, Victor Cena e Lutte.

Os ingressos do primeiro lote promocional já estão à venda nas plataformas Sympla e Ticket Maker com valores a partir de R$ 60 (Pista Praia) e R$ 90 (Lounge Havaí).

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Inspirada na cultura dos luaus, a Festa Havaiana transporta o público para uma atmosfera tropical onde o clima é realçado com decorações vibrantes, trajes tropicais e drinks coloridos. Tudo isso regado ao som de surf music e do pop-reggae nacional.

Visualmente, o evento se inspira em cores vibrantes, folhagens exóticas, flores tropicais, tochas de fogo e elementos que remetem ao estilo praiano. O traje sugerido acompanha o clima da festa: roupas leves, estampas florais e bermudas. Os primeiros a chegar serão recepcionados com colares havaianos.

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Atrações

Diretamente de Brasília, a banda Maskavo chega com sucessos que marcaram sua trajetória, como ‘Um Anjo do Céu’ e ‘Asas’. Representando o Maranhão, Victor Cena apresenta seu repertório de reggae, incluindo releituras de clássicos brasileiros e canções autorais como ‘Tempo Perdido’ e ‘Não se Leva a Nada’.

Já o baiano Lutte, um dos nomes de destaque da cena reggae e pop da Bahia, completa a programação com músicas conhecidas como ‘Reggae Soul’ e ‘Vento Ventania’.

A Festa Havaiana celebra sua trajetória em Salvador, reunindo música, alegria e a energia dos encontros ao ar livre em uma experiência que já faz parte do calendário de entretenimento da cidade.

Ingressos:

1º lote promocional

Pista Praia

  • R$60,00 (Meia Entrada)
  • R$80,00 (Ingresso Solidário + 1Kg de Alimento)
  • R$120,00 (Inteira)

Lounge Havaí

  • R$90,00 (Meia Entrada)
  • R$130,00 (Ingresso Solidário + 1Kg de Alimento)
  • R$180,00 (Inteira)
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Tags

arena a tarde música

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