Jammil prepara show gratuito com pôr do sol em Salvador

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O próximo domingo, 6, será marcado por mais uma edição do “Vamos Ver o Pôr do Sol”, projeto do Jammil e Uma Noites que leva música à Ponta de Humaitá, em Salvador.

O show começa às 16h e integra a programação do Festival da Primavera da Prefeitura de Salvador, por meio da Empresa Salvador Turismo (Saltur). A apresentação acontece na véspera do feriado da Independência do Brasil.

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O evento utiliza o cenário da Baía de Todos os Santos como parte da apresentação e tem entrada gratuita.

Show acontece diante da Baía de Todos os Santos

A proposta do projeto é começar a apresentação no fim da tarde, aproveitando o horário do pôr do sol. Para isso, o Jammil se apresenta em um palco vazado, permitindo que a paisagem da Ponta de Humaitá permaneça como parte do cenário.

O “Vamos Ver o Pôr do Sol” foi realizado pela primeira vez em 2016. O nome do projeto faz referência à música 'Colorir Papel', de Levi Lima, e a iniciativa passou a fazer parte do calendário anual de eventos da capital baiana.

Repertório reúne sucessos do Jammil

Entre as músicas previstas no repertório estão 'Praieiro', 'Milla', 'Ê Saudade', 'Celebrar', 'Pra Te Ter Aqui', 'É Verão' e 'Colorir Papel'.

A apresentação também deve antecipar a atmosfera do bloco Praieiro, comandado pelo Jammil e já confirmado para o Carnaval de Salvador de 2027.

O desfile está marcado para a terça-feira de Carnaval, 9 de fevereiro, no Circuito Dodô (Barra-Ondina), com saída prevista para 16h30.

Os abadás do bloco estão à venda nos balcões da Central do Carnaval, Quero Abadá, Folia Bahia e Ticket Maker.

Rafa comanda nova fase da banda

Atualmente à frente do Jammil, o cantor Rafa vem conduzindo uma fase de renovação do grupo sem deixar de lado a trajetória construída pela banda na música brasileira.

A agenda inclui apresentações em micaretas e festivais no Brasil e no exterior, além de novos lançamentos. O trabalho atual também combina músicas já conhecidas pelo público com composições inéditas.

Entre os nomes envolvidos nas novas canções estão Rafa e Manno Góes, autor de alguns dos principais sucessos do Jammil, além de outros compositores baianos.

Vamos Ver o Pôr do Sol – Jammil