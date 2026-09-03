Jornada gratuita abre espaço para novos talentos da música em Salvador

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Mulheres negras e pessoas LGBTQIAPN+ terão acesso prioritário a uma formação gratuita voltada à profissionalização no mercado da música em Salvador. A segunda edição da Jornada da Cena Independente (JCI) abre inscrições em 8 de setembro e será realizada entre os dias 21 e 26, com atividades online e um encontro presencial.

Promovida pelo Coletivo EPA Criativo, a iniciativa também recebe artistas independentes, produtores culturais, estudantes, comunicadores e outros profissionais interessados na cadeia produtiva da música.

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A programação reúne conteúdos sobre gestão de carreira, comunicação, produção, direitos autorais, marketing e elaboração de projetos para editais.



Cinco workshops antes do encontro presencial

Entre 21 e 25 de setembro, serão realizados cinco workshops online, pela plataforma Google Meet. Cada atividade terá três horas de duração e poderá receber até 100 participantes.

O encerramento acontece presencialmente no dia 26, na Associação de Moradores do Final de Linha do Engenho Velho da Federação, em Salvador, das 13h às 17h.

Ao todo, a formação terá 19 horas de carga horária. Além das aulas, os participantes receberão materiais complementares e deverão desenvolver um produto prático a partir dos conteúdos trabalhados. Os resultados serão apresentados no encontro presencial, que também contará com a entrega dos certificados.

Formação aborda diferentes etapas da carreira

A programação foi organizada em torno de áreas que fazem parte da construção e manutenção de uma carreira artística independente.

Entre os temas estão planejamento estratégico, assessoria de imprensa, produção audiovisual para redes sociais, produção musical, direito autoral, marketing digital, lançamentos musicais e elaboração de projetos para editais culturais.

A proposta parte da necessidade de ampliar o acesso a conhecimentos que nem sempre estão disponíveis para quem atua de forma independente na música, especialmente entre grupos que ainda enfrentam dificuldades de acesso e permanência na indústria cultural.

Para Laísa Gabriela, cofundadora do EPA Criativo e gestora da Jornada, a formação profissional está entre os desafios de quem constrói uma trajetória independente.

“Ainda existe uma grande dificuldade no acesso às ferramentas necessárias para transformar o talento em uma carreira sustentável. A Jornada nasce justamente para reduzir essa desigualdade, compartilhando conhecimentos que, normalmente, circulam apenas em espaços mais restritos da indústria da música”, afirma.

Mulheres negras e pessoas LGBTQIAPN+ são público prioritário

A segunda edição direciona a formação prioritariamente a mulheres negras e pessoas LGBTQIAPN+. A iniciativa também propõe discutir as barreiras enfrentadas por esses grupos para acessar oportunidades e permanecer profissionalmente no setor cultural.

“A Jornada da Cena Independente II vai além da qualificação técnica. O projeto fortalece trajetórias, amplia o acesso à informação e cria oportunidades para que mulheres negras, mulheres trans e pessoas LGBTQIAPN+ desenvolvam suas carreiras com mais autonomia, reconhecimento e condições de permanência no mercado da música”, destaca Everlen Kely, coordenadora executiva da iniciativa.

Quem participa das atividades

Os workshops serão conduzidos por profissionais que atuam em diferentes áreas da cadeia cultural.

Laísa Gabriela fica responsável pela atividade sobre planejamento estratégico e assessoria de imprensa; Jéssica Santos aborda produção audiovisual para redes sociais; Suyá Synergy e Victor Haggar conduzem os conteúdos sobre produção musical e direito autoral; Jéssica Nunes ministra o encontro sobre marketing digital e lançamento de carreira; e Everlen Kely e Leila Campelo conduzem a formação sobre escrita de projetos e editais culturais.

Entre os profissionais convidados estão nomes com atuação em diferentes segmentos da música e da cultura. Laísa Gabriela trabalha há 19 anos com comunicação e cultura e já assessorou mais de 200 projetos.

Jéssica Nunes, sócia-fundadora da Entrelaço Comunicação, reúne trabalhos com artistas e grupos como Ilê Aiyê, Lázaro Ramos, Tatau e MC Soffia.

Suyá Synergy atua há mais de duas décadas entre Brasil, Ásia e Estados Unidos e acumula colaborações com Xênia França, Luedji Luna, Larissa Luz, Liniker, Melly e Margareth Menezes.

Inscrições começam em setembro

Criada em 2021, a Jornada da Cena Independente integra as ações do EPA Criativo voltadas à formação e profissionalização de artistas e trabalhadores da cultura.

A segunda edição foi contemplada nos editais da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), com recursos do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, e execução do Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura do Estado.

As inscrições começam em 8 de setembro, pelo Sympla. Informações sobre o processo serão divulgadas nas redes sociais do EPA Criativo.

Jornada da Cena Independente – 2ª edição