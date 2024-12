Justiça brasileira proíbe Adele de usar música após acusação de plágio

A decisão impõe uma multa de R$ 50.000 por descumprimento - Foto: Reprodução | Instagram

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) determinou, na última sexta-feira, 13, que a música ‘Million Years Ago’, da cantora britânica Adele, 36, seja retirada de circulação até segunda ordem. A decisão proíbe sua reprodução, edição, distribuição ou comercialização sem a autorização de Toninho Geraes, 62, cantor e compositor mineiro que acusa a artista de plágio da canção ‘Mulheres’, famosa na voz de Martinho da Vila, 86.

Assinada pelo juiz Victor Agustin Cunha Jaccoud Diz Torres, a decisão impõe uma multa de R$ 50.000 por descumprimento, válida para qualquer formato — físico, digital, streaming ou plataformas de compartilhamento.

A medida cautelar, no entanto, ainda não aborda o pedido de indenização de R$ 1 milhão, além dos direitos autorais com correção monetária, feito por Geraes contra Adele, o produtor da música Greg Kurstin e as gravadoras Sony e Universal.

‘Million Years Ago’, parte do aclamado álbum ‘25’ (2015) de Adele, é um dos grandes sucessos da cantora, que também lançou no mesmo disco hits como ‘Hello’ e ‘When We Were Young’. Ainda assim, Toninho Geraes argumenta que a melodia de sua obra, composta em 1995, foi indevidamente utilizada na música da britânica.

