Márcia Castro faz Roda de Samba Reggae na Casa Rosa

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Márcia Castro já está preparando seus lançamentos para a alta temporada. A cantora fará uma apresentação de seu novo projeto, a “Roda de Samba Reggae”, na Casa Rosa, no dia 28 de novembro, às 21 horas.

Aposta do verão 2027, o projeto celebra o legado do gênero musical para a cultura baiana, colocando a identidade da artista em grandes clássicos que se tornaram hinos e projetaram o estado para o mundo.

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Dentre as principais canções do repertório, estão “Crença e Fé” e “Selva Branca”. Os ingressos podem ser comprados através do site oficial da plataforma Sympla.

Ainda em novembro, a artista se prepara para o lançamento de seu novo EP, chamado UDD71. O projeto também ganhará registro em audiovisual e álbum, ressaltando seu sucesso.