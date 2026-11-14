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CULTURA AFRO-BRASILEIRA

Os Tincoãs ganham homenagem musical com shows e oficina em Salvador

Espetáculo Pra Gira Girar revisita clássicos do trio baiano em novembro

Júlio Cesar Borges*
Por Júlio Cesar Borges*
Coletivo revisita o repertório do trio baiano
Coletivo revisita o repertório do trio baiano - Foto: Felipe Oneill

A musicalidade dos tambores, a força das harmonias vocais e a espiritualidade que marcam a obra dos Tincoãs ganham uma nova interpretação no espetáculo Pra Gira Girar: uma celebração a Os Tincoãs, que chega à CAIXA Cultural entre os dias 20 e 22 de novembro.

Formado por Álvaro Lancellotti, Alan de Deus, Michele Leal e Pedro Costa, o coletivo revisita o repertório do trio baiano, responsável por marcar a música popular brasileira com sonoridades ligadas às tradições afro-brasileiras.

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Após apresentações em São Paulo e no Rio de Janeiro, o grupo desembarca na capital baiana durante o Mês da Consciência Negra, levando ao palco canções como Atabaque Chora, Cordeiro de Nanã, Na Beira do Mar e Deixa a Gira Girar.

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As apresentações também celebram o lançamento do álbum homônimo, produzido por Mario Caldato Jr. e Kassin, pelo selo independente Amor In Sound. No sábado, 21, o show será marcado ainda pela participação especial da cantora e compositora Juçara Marçal (Metá Metá).

Para o cantor Álvaro Lancellotti, a relação com a obra dos Tincoãs começou em 2009, quando ouviu pela primeira vez a canção A Força da Jurema. Desde então, a musicalidade do trio passou a ocupar um lugar especial em sua trajetória. “A música dos Tincoãs é música de cura e só por isso já valeria a pena estar em contato com ela. Como diz Seu Mateus, serve para ‘desinflamar a alma’”, afirma.

O artista destaca ainda a combinação de diferentes influências musicais como uma das principais características do grupo. “Me chamou atenção na obra dos Tincoãs, principalmente a forma como cantavam. A mistura do afro com o barroco. Essa ‘alquimia’ genuinamente brasileira”.

A construção do espetáculo exigiu um trabalho cuidadoso de reconstrução das harmonias vocais. Segundo Michele Leal, que possui formação em canto coral, o coletivo dedicou 11 meses ao estudo das canções, buscando preservar os arranjos originais e adaptá-los às características dos intérpretes.

“Uma das características da música dos Tincoãs é a forma como eles cantam, é a harmonização perfeita das vozes, que muito provém do coro barroco gregoriano. Aquela combinação que você escuta e não percebe quem está fazendo o quê. Isso é de extrema complexidade”, explica a cantora.

Nesse processo, Pedro Costa teve papel fundamental na transcrição e distribuição das vozes. O guitarrista conta que essa etapa representou cerca de 90% do trabalho inicial do projeto, antes mesmo da elaboração dos novos arranjos. “Não daria para fazer outra coisa enquanto não estivéssemos seguros o suficiente de que essa homenagem fosse respeitosa com o elemento mais marcante da sonoridade dos Tincoãs”, ressalta.

De volta às raízes baianas

Com a estrutura vocal definida, os músicos passaram a explorar novas possibilidades instrumentais. A harmonia originalmente executada no violão de Dadinho, dos Tincoãs, foi distribuída entre guitarra e piano elétrico, ampliando as possibilidades sonoras sem comprometer a presença dos tambores. No álbum, os arranjos ganharam também a contribuição do baixista Kassin.

A chegada do espetáculo à Bahia representa um momento especial para os integrantes, sobretudo pela ligação dos Tincoãs com Cachoeira, no Recôncavo Baiano. Para Alan de Deus, a homenagem também se conecta à sua própria história familiar, marcada por vínculos com municípios do interior e com Salvador.

“A obra dos Tincoãs nos encontrou para ser cantada, ela tem esse poder de colocação. O Pra Gira Girar é uma soma das conexões finas entre os seus componentes e a grandiosidade musical do trio cachoeirano”, afirma.

O cantor destaca que o contato com a música dos Tincoãs transformou sua maneira de compor e compreender a própria trajetória artística. “Desde a primeira audição dos álbuns, em específico da faixa Deixa a Gira Girar’, a música dos Tincoãs se impôs e transformou por completo o prisma pelo qual passei a tecer minhas composições e minhas aspirações nas artes.”

Para Álvaro Lancellotti, apresentar o projeto em Salvador também envolve o compromisso de respeitar a história e a importância cultural dos homenageados.

“Levar esse show para a Bahia e principalmente Salvador sempre foi nosso sonho. Sabemos da responsabilidade que é cantar Os Tincoãs e ainda mais em sua terra! Mas construímos isso tudo com muita verdade e amor e é esse sentimento que queremos dividir com o público baiano”, declara Álvaro.

Oficina

Além dos espetáculos, o coletivo realiza a oficina gratuita ‘Canto, Toco e Danço para Curar’, no domingo, 22, das 16h às 17h, na CAIXA Cultural Salvador. A atividade propõe uma experiência coletiva com cantos, ritmos e percussão presentes na obra dos Tincoãs, estabelecendo conexões com as matrizes africanas e a musicalidade do Recôncavo Baiano.

A proposta é compartilhar com os participantes parte do processo de pesquisa e criação desenvolvido pelo grupo, aproximando o público das características musicais que orientaram a montagem do espetáculo.

“Além do show, também teremos a oportunidade de contar e mostrar para as pessoas o nosso processo de construção das vozes e dos tambores. Dividir com o público não somente a cena, mas também o estudo é mais uma forma de enriquecer o resgate de uma cultura tão fundamental na nossa história”, destaca Lancellotti.

Pra Gira Girar: uma celebração a Os Tincoãs

  • Quando: dias 20 (20h), 21 (17h e 20h) e 22 (19h)
  • Onde: CAIXA Cultural (Rua Carlos Gomes, 57, Centro)
  • Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia-entrada para clientes CAIXA e casos previstos em lei)
  • Abertura das vendas: terça-feira (17/11)

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.

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