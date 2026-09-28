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VERÃO

Papazoni transforma hits da MPB em pagode em novo audiovisual

Projeto reúne releituras de músicas brasileiras e conta com participação de Raquel Tombesi

Beatriz Santos
Por
Audiovisual do Papazoni
Audiovisual do Papazoni - Foto: Divulgação

O Papazoni gravou, no sábado, 26, a segunda edição do projeto audiovisual “Tudo Vira Pagode”, em uma casa de praia na Praia do Forte, no litoral norte da Bahia.

A nova produção aposta em versões de músicas da MPB e de outros gêneros brasileiros adaptadas à sonoridade do pagodão baiano, com participação da cantora Raquel Tombesi, do Cheiro de Amor.

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A gravação foi realizada ao ar livre, no formato de roda de pagode, com uma proposta que busca aproximar os músicos do público e apresentar novas interpretações de canções conhecidas.

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Projeto transforma músicas brasileiras em pagode

A segunda edição do “Tudo Vira Pagode” mantém a proposta de levar músicas de diferentes estilos para o universo do pagodão baiano.

Para o novo audiovisual, a banda selecionou faixas da MPB e de outros gêneros, com arranjos que incorporam o ritmo e a identidade musical do grupo.

Segundo o cantor Felipe Gama, o projeto abre espaço para experimentar novas possibilidades dentro do repertório da banda. “O Tudo Vira Pagode é um projeto que nos permite experimentar, sair da nossa zona de conforto e mostrar outras possibilidades dentro do pagodão. Nesta segunda edição, escolhemos músicas que fazem parte da história da música brasileira e colocamos a nossa identidade em cada uma delas”, destaca o cantor.

Raquel Tombesi participa da gravação

A cantora Raquel Tombesi, vocalista do Cheiro de Amor, participou da gravação da segunda edição do projeto. A presença da artista integra a proposta de reunir diferentes nomes da música baiana em torno de releituras e novas interpretações.

O registro aconteceu em uma casa de praia na Praia do Forte, com uma roda de pagode montada ao ar livre. O formato prioriza a interação entre os músicos e uma apresentação mais próxima, em um ambiente cercado pela natureza.

Felipe Gama também comentou a escolha do formato e a experiência durante a gravação. “A gravação foi muito especial. Fizemos tudo em um clima de roda, com a natureza ao nosso redor e aquela energia gostosa que combina com o Papazoni. A ideia é que essa sensação chegue para quem assistir ao audiovisual e que o público se sinta parte desse momento com a gente”, afirma Felipe.

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