Péricles e Ferrugem unem gerações do pagode em show na Bahia

A amizade que Péricles e Ferrugem construíram ao longo dos anos agora ganha o palco em As Vozes, turnê que reúne os dois artistas em uma apresentação marcada pelo encontro de diferentes gerações do pagode.

A turnê chega à Bahia amanhã, com apresentação no Armazém Convention, em Lauro de Freitas. Os ingressos estão disponíveis no site oficial da Ticket Maker e nos pontos de venda autorizados.

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No palco, os cantores dividem sucessos de suas trajetórias e apresentam canções inéditas, em um repertório pensado para aproximar as duas carreiras. O encontro, segundo Péricles, nasceu de uma vontade antiga de fazer algo maior ao lado do amigo. “As Vozes nasceu justamente dessa amizade e de uma vontade que a gente já tinha de fazer algo maior juntos”, conta.

A proximidade entre os dois também interferiu na construção do espetáculo. Para Péricles, a confiança e o respeito pela trajetória de cada um fizeram com que a parceria acontecesse de maneira natural.

A proposta não era simplesmente colocar dois shows individuais no mesmo palco, mas fazer com que as histórias dos artistas se encontrassem durante toda a apresentação.

“Não é uma escolha fácil, porque são muitas músicas e o público tem uma relação muito forte com vários desses sucessos. A gente procurou montar um repertório que representasse bem as duas trajetórias, mas sem fazer simplesmente um show meu e outro do Ferrugem”, explica. Além das canções já conhecidas pelo público, o repertório também aponta para o que os artistas estão construindo juntos, com músicas inéditas do projeto.

Encontro de gerações

Para Ferrugem, a força de As Vozes está justamente na possibilidade de compartilhar o palco durante todo o espetáculo. O cantor conta que Péricles faz parte de sua formação musical. “O Péricles é um cara que eu admiro há muitos anos, então dividir o palco com ele o tempo inteiro traz uma energia diferente”, afirma.

A apresentação, segundo ele, permite revisitar músicas das duas carreiras e revelar ao público uma conexão que ultrapassa a música. “É um encontro de duas gerações, mas com muita coisa em comum.

A trajetória dos dois também aparece no modo como cada artista enxerga o próprio caminho. Aos 40 anos de carreira, Péricles segue explorando novas possibilidades sem deixar de lado a experiência acumulada ao longo das últimas décadas. Ferrugem, por sua vez, identifica no amadurecimento uma das principais transformações desde o início de sua carreira.

“Quando comecei, eu estava muito focado em aprender, em entender meu espaço e conquistar meu público. Hoje me sinto mais seguro artisticamente, tenho mais liberdade para experimentar e também para falar de coisas que fazem sentido para mim naquele momento”, afirma Ferrugem.

Para Péricles, essa disposição para aprender também é o que mantém uma carreira em movimento. A parceria com Ferrugem, nesse sentido, representa uma oportunidade de troca entre artistas que vivem momentos diferentes de suas trajetórias.

“Sempre existe alguma coisa para aprender. Eu procuro estar atento a quem veio antes de mim, mas também a quem está chegando e fazendo a música de uma maneira diferente. Com o Ferrugem não é diferente. Eu aprendo com o crescimento dele, com a entrega, com a maneira como ele faz música”, afirma.

Bahia no roteiro

A chegada da turnê à Bahia ganha ainda um significado particular para Péricles. Em outubro de 2025, o artista recebeu da Assembleia Legislativa da Bahia o título de Cidadão Baiano, homenagem que reconheceu sua relação com o estado. “Receber o título de Cidadão Baiano foi uma honra muito grande e reforçou uma relação que já existe há muitos anos”, afirma.

Para o cantor, Salvador ocupa um lugar importante nessa trajetória. “Tenho um carinho e um respeito enormes pela cultura baiana e pelo público daqui, que sempre acompanhou meu trabalho de perto”, afirma.

Ferrugem também destaca a maneira como o público baiano vive a música. Para ele, a participação de quem está na plateia é uma das características que tornam as apresentações na Bahia especiais.

“O baiano tem uma forma muito intensa de viver a música. É um público que participa muito do começo ao fim, responde ao artista e realmente entra no show”, observa.

A realização do evento é uma parceria entre Pida e Salvador Produções.

Péricles e Ferrugem: 'As Vozes'

Quando: sábado, 19

sábado, 19 Horário: 21h

21h Onde: Armazém Convention (Av. Luiz Tarquínio Pontes, 827 , Parque Shopping Bahia - Jardim do Jockey - Lauro de Freitas )

Armazém Convention (Av. Luiz Tarquínio Pontes, 827 , Parque Shopping Bahia - Jardim do Jockey - Lauro de Freitas ) Preços não informados

Vendas: lojas Pida, lojas Ticket Maker e site Ticket Maker.

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.