Sem saber o que fazer no Dia da Música? Salvador terá shows gratuitos

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No dia 1º de outubro, Salvador será palco de apresentações gratuitas para celebrar o Dia Internacional da Música. O projeto “Música Ocupa a Cidade – Salvador Vibra em Cada Canto” reúne artistas de diferentes estilos em diversos pontos da capital baiana.

A programação passa por bairros e locais como Barra, Centro Histórico, Ribeira, Itapuã, Periperi, Campo da Pólvora, Liberdade, Cajazeiras, Pirajá, Rio Vermelho, Santo Antônio, entre outros.

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A iniciativa é realizada pela Prefeitura de Salvador, por meio da Saltur, e tem como objetivo valorizar artistas e grupos locais, ampliando o acesso e a ocupação de espaços públicos através da música.

Confira a programação:

8h

BRT 1 – Avenida ACM: HESebones

Praça Municipal, em frente ao Elevador Lacerda: Quarteto de Flautas da Bahia

Campo da Pólvora, próximo à entrada do metrô: 3 por 1

Estação da Lapa: Mário Soares

Teatro Castro Alves: Alexandre Vieira

Farol da Barra: Quinteto da Bahia

Praça da Piedade: DuoArte

12h

Shopping Barra: Trio Alcateia

Mercado Modelo, em frente ao Elevador Lacerda: Nilton Azevedo Choro 4teto

17h

2 de Julho, próximo ao Bar do Líder: Lucas Declie

Ribeira, na Sorveteria da Ribeira: Ana Luz

Itapuã, em frente à igreja: Groove Tambor

Periperi, Praça da Revolução: Jorginho Barbosa & Encontro dos Artistas

Liberdade, em frente ao Plano Inclinado: Marculino e Seus Beleza(s)

Estação Pirajá: BR 44

Cajazeiras X, na praça: GIBI

Glauber Rocha, em frente ao cinema: Tais Nader

18h

Santo Antônio, Cruz do Pascoal: Neila Kadhí

Rio Vermelho, Largo de Dinha: Jam Delas

Cruzeiro de São Francisco, palco dos restaurantes: Renata Bastos

20h