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Sem saber o que fazer no Dia da Música? Salvador terá shows gratuitos

Projeto Música Ocupa a Cidade leva apresentações a bairros, praças e pontos turísticos de Salvador

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
Trio Alcateia é um dos destaques da programação.
Trio Alcateia é um dos destaques da programação. - Foto: Beatriz Rego

No dia 1º de outubro, Salvador será palco de apresentações gratuitas para celebrar o Dia Internacional da Música. O projeto “Música Ocupa a Cidade – Salvador Vibra em Cada Canto” reúne artistas de diferentes estilos em diversos pontos da capital baiana.

A programação passa por bairros e locais como Barra, Centro Histórico, Ribeira, Itapuã, Periperi, Campo da Pólvora, Liberdade, Cajazeiras, Pirajá, Rio Vermelho, Santo Antônio, entre outros.

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A iniciativa é realizada pela Prefeitura de Salvador, por meio da Saltur, e tem como objetivo valorizar artistas e grupos locais, ampliando o acesso e a ocupação de espaços públicos através da música.

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Confira a programação:

8h

  • BRT 1 – Avenida ACM: HESebones
  • Praça Municipal, em frente ao Elevador Lacerda: Quarteto de Flautas da Bahia
  • Campo da Pólvora, próximo à entrada do metrô: 3 por 1
  • Estação da Lapa: Mário Soares
  • Teatro Castro Alves: Alexandre Vieira
  • Farol da Barra: Quinteto da Bahia
  • Praça da Piedade: DuoArte

12h

  • Shopping Barra: Trio Alcateia
  • Mercado Modelo, em frente ao Elevador Lacerda: Nilton Azevedo Choro 4teto

17h

  • 2 de Julho, próximo ao Bar do Líder: Lucas Declie
  • Ribeira, na Sorveteria da Ribeira: Ana Luz
  • Itapuã, em frente à igreja: Groove Tambor
  • Periperi, Praça da Revolução: Jorginho Barbosa & Encontro dos Artistas
  • Liberdade, em frente ao Plano Inclinado: Marculino e Seus Beleza(s)
  • Estação Pirajá: BR 44
  • Cajazeiras X, na praça: GIBI
  • Glauber Rocha, em frente ao cinema: Tais Nader

18h

  • Santo Antônio, Cruz do Pascoal: Neila Kadhí
  • Rio Vermelho, Largo de Dinha: Jam Delas
  • Cruzeiro de São Francisco, palco dos restaurantes: Renata Bastos

20h

  • Forte de Santa Maria, Porto da Barra: Luciano Calazans e Bando do Maestro
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