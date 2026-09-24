É GRATUITO!
Sem saber o que fazer no Dia da Música? Salvador terá shows gratuitos
Projeto Música Ocupa a Cidade leva apresentações a bairros, praças e pontos turísticos de Salvador
Por Beatriz Rego
No dia 1º de outubro, Salvador será palco de apresentações gratuitas para celebrar o Dia Internacional da Música. O projeto “Música Ocupa a Cidade – Salvador Vibra em Cada Canto” reúne artistas de diferentes estilos em diversos pontos da capital baiana.
A programação passa por bairros e locais como Barra, Centro Histórico, Ribeira, Itapuã, Periperi, Campo da Pólvora, Liberdade, Cajazeiras, Pirajá, Rio Vermelho, Santo Antônio, entre outros.
A iniciativa é realizada pela Prefeitura de Salvador, por meio da Saltur, e tem como objetivo valorizar artistas e grupos locais, ampliando o acesso e a ocupação de espaços públicos através da música.
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Confira a programação:
8h
- BRT 1 – Avenida ACM: HESebones
- Praça Municipal, em frente ao Elevador Lacerda: Quarteto de Flautas da Bahia
- Campo da Pólvora, próximo à entrada do metrô: 3 por 1
- Estação da Lapa: Mário Soares
- Teatro Castro Alves: Alexandre Vieira
- Farol da Barra: Quinteto da Bahia
- Praça da Piedade: DuoArte
12h
- Shopping Barra: Trio Alcateia
- Mercado Modelo, em frente ao Elevador Lacerda: Nilton Azevedo Choro 4teto
17h
- 2 de Julho, próximo ao Bar do Líder: Lucas Declie
- Ribeira, na Sorveteria da Ribeira: Ana Luz
- Itapuã, em frente à igreja: Groove Tambor
- Periperi, Praça da Revolução: Jorginho Barbosa & Encontro dos Artistas
- Liberdade, em frente ao Plano Inclinado: Marculino e Seus Beleza(s)
- Estação Pirajá: BR 44
- Cajazeiras X, na praça: GIBI
- Glauber Rocha, em frente ao cinema: Tais Nader
18h
- Santo Antônio, Cruz do Pascoal: Neila Kadhí
- Rio Vermelho, Largo de Dinha: Jam Delas
- Cruzeiro de São Francisco, palco dos restaurantes: Renata Bastos
20h
- Forte de Santa Maria, Porto da Barra: Luciano Calazans e Bando do Maestro