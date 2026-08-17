HOMENAGEM
Show de rock celebra o legado de Raul Seixas em Salvador
Apresentação marca os 37 anos de morte do artista baiano
Acontece em Salvador um evento que celebra o legado de Raul Seixas, na próxima sexta-feira, 21, a partir das 21h, na Travessa Basílio de Magalhães, no Rio Vermelho. A programação marca os 37 anos de morte do artista baiano.
Com apresentação da banda Marculino e Seus Belezas, a programação também contará com a presença de Alípio Argeu, AM (Adauto Mestre), Ederson, Guga Canibal, Irmão Carlos, JANY, Núbia, Shalin Way e UDO.
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Misturando os gêneros de rock, baião, blues, balada e música popular brasileira, cada artista apresentará sua própria interpretação das músicas de Raul Seixas.
Realizado pelo Clube dos Bons Sons e pelo Area51 Studio Bar, o evento tem como objetivo transformar o bairro do Rio Vermelho em um espaço de celebração para um dos maiores nomes do rock nacional.
Veja:
SERVIÇO
- Evento: Raul Vive — 3ª edição
- Data: 21 de agosto de 2026 (sexta-feira)
- Horário: 21h
- Local: Travessa Basílio de Magalhães, nº 90, Rio Vermelho — Salvador
- Banda-base: Marculino e Seus Belezas
- Convidados: AM (Adauto Mestre), Ederson, Guga Canibal, Irmão Carlos, JANY, Alipio Argeu, Núbia, Shalin Way e UDO
- Realização: Clube dos Bons Sons e Area51 Studio Bar