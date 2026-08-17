Show de rock celebra o legado de Raul Seixas em Salvador

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Acontece em Salvador um evento que celebra o legado de Raul Seixas, na próxima sexta-feira, 21, a partir das 21h, na Travessa Basílio de Magalhães, no Rio Vermelho. A programação marca os 37 anos de morte do artista baiano.

Com apresentação da banda Marculino e Seus Belezas, a programação também contará com a presença de Alípio Argeu, AM (Adauto Mestre), Ederson, Guga Canibal, Irmão Carlos, JANY, Núbia, Shalin Way e UDO.

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Misturando os gêneros de rock, baião, blues, balada e música popular brasileira, cada artista apresentará sua própria interpretação das músicas de Raul Seixas.

Realizado pelo Clube dos Bons Sons e pelo Area51 Studio Bar, o evento tem como objetivo transformar o bairro do Rio Vermelho em um espaço de celebração para um dos maiores nomes do rock nacional.

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