Brasileiro perde nas quartas, mas segue em busca do bronze no judô

Rafael Macedo durante combate - Foto: Luiza Moraes/COB

O brasileiro Rafael Macedo disputou as quartas de final do judô, categoria 90kg, e acabou perdendo por um waza-ari para o espanhol Tristani Mosakhlishvili. Assim, apesar da derrota, o judoca ainda tem chance de medalha, já que pode conquistar o bronze através da repescagem.

Na estreia, o brasileiro eliminou o holandês Noel Van T End por um tripla punição, garantindo uma vaga nas oitavas. Na fase seguinte, contra o romeno Alex Cret, Rafael conseguiu um ippon por imobilização, deixando mais um adversário pelo caminho.

Agora, ainda em busca do bronze, o judoca enfrentará o sul-coreano Jueop Han, com início previsto para às 11h. Vale lembrar que o Brasil já soma duas medalhas na modalidade, prata com William Lima e bronze com Larissa Pimenta.