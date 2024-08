Com emoção, França vence Alemanha e vai à final do basquete masculino

Jogadores da França comemorando - Foto: Aris MESSINIS / AFP

A França venceu a campeã mundial Alemanha por 73-69 em uma semifinal acirrada do torneio olímpico masculino de basquete, nesta quinta-feira, 8, em Paris, e vai enfrentar na final o vencedor do duelo Estados Unidos e Sérvia. Os franceses garantem, assim, pelo menos a prata, que conquistaram há três anos em Tóquio.

A anfitriã foi mais uma vez liderada por seus heróis das quartas de final (82-73 contra o Canadá), Guerschon Yabusele (17 pontos e 7 rebotes) e Isaia Cordinier (16) em um exercício defensivo de sobrevivência em que conseguiu limitar a pontuação de Franz Wagner, que fez apenas 10 pontos após obter uma média de 20,8 nos primeiros quatro jogos.

O armador da campeã mundial Dennis Schroder se destacou com 18 pontos, mas foram insuficientes para vencer uma seleção francesa cuja motivação e comprometimento defensivo desequilibraram a balança.

A Alemanha disputava sua primeira semifinal olímpica num momento em que a equipe se mostra bem entrosada e está invicta desde que perdeu nas semifinais do Eurobasket-2022, uma jornada vitoriosa que a ajudou a se tornar a surpreendente campeã mundial em 2023.

O jogo fluido foi suficiente para que fizesse 12-2, com um confiante Franz Wagner capaz de desafiar Victor Wembanyama e vencer as disputas no mano a mano perto do aro.

A França teve que remar contra a corrente. Impressionante na defesa, conseguiu limitar os acertos dos alemães. Longe da excelência no ataque, somou pontos para ir ao intervalo com empate (33-33). Pela primeira vez não estava perdendo.

Reiniciado o duelo, uma cesta de três do seu capitão Nico Batum deu aos franceses a primeira vantagem no jogo (36-33), num momento em que apareceu o 'Urso Dançarino' Yabusele, com nove pontos consecutivos que incendiaram a Arena Bercy.

A partir daí, a França embalou, finalmente encontrando a cesta com facilidade, e a Alemanha viu sua estrutura defensiva afundar.

Wembanyama acertou uma cesta de três para colocar sua equipe com oito pontos de vantagem. O fenômeno de 2,24 metros mais uma vez pecou na pontaria (4/17 em arremessos de quadra), mas conseguiu ser fundamental - sete rebotes e três tocos - sob o olhar orgulhoso de seu técnico no San Antonio Spurs, o lendário Gregg Popovich, presente na arquibancada.

Quando a Arena Bercy já comemorava a vitória, a Alemanha conseguiu entrar no duelo com uma cesta de três de Franz Wagner que deixou sua seleção a dois pontos faltando 38 segundos para o final.

A França resistiu à pressão num intercâmbio de faltas e lances livres para comemorar a classificação para a final olímpica em casa.