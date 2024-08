Favorita ao ouro é eliminada, não aceita derrota e sai aos prantos

Willian Lima durante luta - Foto: Jack GUEZ / AFP

O segundo dia oficial dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 já começou com zebra. Nas oitavas de final do judô, categoria 52kg, a japonesa Uta Abe, atual campeã olímpica e tetracampeã mundial, foi eliminada para Diyora Keldiyorova, do Uzbequistão, após sofrer um ippon, principal golpe da arte marcial.

Favorita ao ouro, a atleta de 24 anos não perdia desde o ano de 2019, tendo cinco anos de invencibilidade. A sua última derrota havia sido também em Paris, durante o Grand Slam de judô, para a francesa Amandine Buchard.

Após o resultado, a judoca ficou sem reação, não acreditando no resultado, já que estava vencendo até os 50 segundos finais. Na sequência, quando o juíz decretou a derrota, Uta Abe se jogou na lateral do tatame e ficou chorando, aos gritos. Amparada pelo treinador, a japonesa se mostrou relutante para deixar a arena e, quando saiu, foi aplaudida por torcedores.

Time Brasil

Entre os brasileiros, Larissa Pimenta (52kg) e Willian Lima (66kg) também lutaram nesta manhã de domingo, 28. Enquanto a judoca avançou até as quartas e entrou na busca pela medalha de bronze, o brasileiro garantiu vaga nas semifinais e ainda está na disputa da medalha de ouro