Já em Paris, Guilherme Caribé projeta desempenho: "melhor de mim"

O baiano Guilherme Caribé desembarcou na manhã desta segunda-feira, 22, em Paris, onde ocorrerão os Jogos Olímpicos de 2024. O nadador de 21 anos vai para a sua primeira participação e já carrega o peso das expectativas e vibrações da torcida pelo bom desempenho em competições nacionais e internacionais.

À Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, o soteropolitano revelou as suas expectativas, afirmando estar empolgado, e contou um pouquinho sobre a experiência em Nápoles na última semana, onde se reuniu com o restante da delegação.

“Eu estou muito empolgado, muito feliz! Esses dias em Nápoles eu tive alguns treinos complicados, continuei treinando forte e acredito que nesta semana os ânimos começem a baixar, para que eu coloque a cabeça no lugar para competir. Em Nápoles foi muito legal, está com o pessoal do revezamento, a equipe toda, nos divertimos bastante”, disse Caribé.

Em 2023, na sua estreia nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, o baiano conquistou três medalhas de ouro, 100m livre, 4x100 livre misto e 4x100 livre masculino. Em Paris, o nadador terá três oportunidades de medalha: 50m livre, 100m livres e 4x100 masculino. Sobre o momento, Caribé garantiu que dará tudo de si.

“O que esperar de mim? Acredito que esse sorriso no rosto que eu sempre tive, quero me divertir bastante, estou bem empolgado, vou dar o melhor de mim. Treinei a minha vida toda por esse momento e eu quero aproveitar”, revelou o atleta.

Além de Guilherme, a Bahia também terá Breno Correia como representante. O atleta de 25 anos disputará a prova de revezamento 4x100, ao lado do conterrâneo. As provas da natação nos Jogos de Paris ocorrem entre os dias 27 de julho e 4 de agosto.