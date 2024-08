No grupo do Brasil, Espanha sai na frente e derrota o Japão

Jogadoras da Espanha comemorando gol - Foto: ALAIN JOCARD / AFP

A Seleção feminina de futebol da Espanha derrotou o Japão na estreia da modalidade nos Jogos Olímpicos de Paris, saindo na frente do grupo C, mesmo que o do Brasil. O resultado favorável foi de 2x1, com gols de Aitana e Caldentey para as campeãs do mundo, enquanto Fujino balançou as redes para as japonesas.

Esta é a primeira vez que as espanholas jogam a competição, portanto, também garantiu a sua primeira vitória olímpica na tarde desta quinta-feira. Com os seus três pontos somados, a Espanha está, provisoriamente, na liderança do grupo, enquanto aguarda o resultado do duelo entre Brasil e Nigéria, que está acontecendo agora.

Diante das japonesas, La Furia vinha de um resultado negativo, a goleada por 4x0 na fase de grupos da Copa do Mundo de 2023. Apesar do placar, o final foi positivo para a seleção europeia, que se sagrou campeã da edição.

Na segunda rodada do grupo, a Espanha enfrenta a Nigéria, no domingo, 28, às 14h. Neste mesmo dia, duas horas mais cedo, o duelo será entre as japonesas e o Brasil, que pode chegar ao confronto em busca da classificação às quartas de final.

No confronto, as espanholas foram dominantes durante boa parte dos minutos disputados. Após abrir o placar com um golaço de falta de Fujino, as japonesas não conseguiram manter o ritmo e logo sofreram o empate, em bela jogada de Aitana Bonmatí, atual melhor jogadora do mundo. A virada veio na metade do segundo tempo, com grande chances criadas, foi Marionna Caldentey que consagrou o resultado.