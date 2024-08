Organizadores de Paris 2024 pedem desculpa pela paródia da Santa Ceia

Paródia da santa ceia incomodou grupos cristãos e chegou a ser banida em Marrocos - Foto: Reprodução | X

A França, embora se orgulhe de suas raízes católicas, e tenha maioria de franceses católicos declarados, também é o berço do vanguardismo e da libertinagem. Uma das maiores lembranças do século XVII, é a polêmica corte de Luís XIV, que era conhecida pelo luxuria e sexo. O próprio, que julgava ser ungido por Deus, traia sua esposa com diversas mulheres da corte. Assim como seu irmão, Filipe I, que traia sua mulher com diversos homens.

Trazendo para hoje, o que chocou os conservadores na abertura das Olimpíadas de Paris 2024, foi uma releitura da Santa Ceia. Um grupo de drag queens, uma modelo transgênero e um cantor nu fantasiado como o deus grego do vinho pintado de azul, ocupavam o lugar que seria no passado, ocupado pelos discípulos de Cristo. No entanto, a cena representava um quadro de Da Vinci, “A Última Ceia”, que também é uma releitura.

Mesmo assim, os Organizadores das Olimpíadas de Paris 2024 pediram desculpas a grupos católicos e cristãos pela cena na cerimônia. “Nossa intenção não era desrespeitar nenhum grupo religioso”, disse a porta-voz de Paris 2024, Anne Descamps.

O diretor artístico da cerimônia, Thomas Jolly, afirmou que o objetivo era celebrar a diversidade e prestar homenagem à festa e à gastronomia francesa. Assim foi também o desfile realizado em frente ao Rio Sena, que tinha pessoas do grupo LGBTQIA +.

"Meu desejo não é ser subversivo, nem zombar, nem escandalizar", disse Jolly à agência AFP. "Sobretudo, queria enviar uma mensagem de amor, uma mensagem de inclusão e de forma alguma dividir", complementou.

Cada vez mais a direita

A França se vê a cada dia cercada por um campo de ultradireita através de Marine Le Pen. Algumas cenas do espetáculo chegaram a não ser transmitidas em países de maioria muçulmana.

Em um comunicado de imprensa publicado no sábado, 27, a Conferência Episcopal Francesa (CEF) lamentou que a cerimônia de abertura dos Jogos de Paris 2024 tenha incluído “cenas de escárnio e zombaria ao Cristianismo, que deploramos profundamente”.

A política de extrema direita Marion Maréchal se pronunciou sobre a cena nas redes sociais. “A todos os cristãos do mundo que estão a assistir à cerimônia Paris 2024 e se sentiram insultados por esta paródia drag queen da Última Ceia, saibam que não é a França que fala, mas uma minoria de esquerda pronta para qualquer provocação”, disse.