Rebeca Andrade faz bela prova, mas fica fora do pódio na trave

Rebeca Andrade durante final da trave - Foto: Ricardo Bufolin/CBG

Rebeca Andrade disputou a final da trave da ginástica artística dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, e fez bela prova, mas ficou de fora do pódio, na 4ª colocação, com a nota de 13.933. Esta é a primeira vez que a ginasta não consegue ficar entre as melhores colocadas na disputa de uma final, já somando três medalhas olímpicas. Assim como a brasileira, a norte-americana Simone Biles também não subiu ao pódio, na 5ª colocação, com 13.100.

Entre as finalistas, Alice D'Amato, 14.366, Zhou Yaqin, 14.100, e Manila Esposito, 14.000, completaram o pódio inesperado, desbancando o favoritismo de Rebeca e Biles.

Na apresentação, a brasileira fez uma série conservadora, mas com poucos erros. Na classificatória, a nota havia sido de 14.500, o que poderia lhe dar o ouro. Porém, a atuação não foi igualada, gerando a pontuação mais baixa.

Em caso de pódio, a ginasta se tornaria a brasileira com mais medalhas olímpicas da história, ultrapassando Robert Scheidt e Torben Grael, ambos com cinco. Rebeca já foi ouro e prata, em Tóquio-2020, e também conquistou o bronze e mais duas pratas na atual edição.