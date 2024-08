Rebeca Andrade X Simone Biles: Quem é a favorita para final do salto?

Simone e Rebeca na final do individual geral - Foto: Paul ELLIS | AFP

Um dos maiores duelos dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 está muito próximo de ocorrer: Rebeca Andrade x Simone Biles. As ginastas de enfrentam na manhã deste sábado, 3, na final do salto, especialidade das duas, que já foram campeãs olímpicas.

Pela terceira vez na edição, as ginastas podem subir juntas ao pódio. Anteriormente, dividiram as conquistas da final por equipes, quando Biles ficou com o ouro e Rebeca com o bronze, e o individual geral, com a norte-americana no topo e a brasileira em segundo.

Desta vez, a final será em busca do segundo ouro no principal aparelho dos grandes nomes do esporte na atualidade. Biles foi campeã em 2016, nos Jogos do Rio, e Rebeca na última edição das Olimpíadas, em Tóquio-2016.

Na final do individual geral, as duas atletas fizeram as maiores notas no aparelho, deixando claro que o confronto seria, acima de tudo, entre as duas. Com apenas um salto feito, Rebeca começou com 15.100, enquanto Biles veio na sequência e somou 15.766. Porém, apesar da nota mais alta, o salto da brasileira foi melhor, tendo menos descontos.

Vale lembrar que, na final do Mundial de ginástica artística, que ocorreu na Antuérpia, a brasileira venceu a adversária, conquistando o lugar mais alto do pódio. Na ocasião, Rebeca Andrade conquistou a média de 14,750 em dois saltos: um Cheng, em que tirou 15,000, e um Yurchenko, em que tirou 14,500.

Do outro lado, Biles saltou o Biles II e tirou 14,433, após uma queda, e depois tirou 14,666 com um Cheng. A média foi 14,549, ficando com a prata, logo atrás da brasileira.

Compare notas nos saltos:

Qualificatória:

Simone Biles: 15.300 (15.800 e 14.800)



Rebeca Andrade: 14.683 (14.900 e 14.466)



Final por equipes:



Simone Biles: 14.900



Rebeca Andrade: 15.100



Individual geral:

Simone Biles: 15.766

Rebeca Andrade: 15.100