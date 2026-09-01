Enquanto parlamentares e candidatos à presidência de bitola reacionária ladram contra a universidade pública, a caravana do conhecimento passa célere e salva. A esperança global na busca por terapêutica invicta contra a hepatite B tem participação direta do Brasil, para desgosto maior de biltres negacionistas.

A ciência avança quando a busca pelo saber ultrapassa fronteiras, como no caso desta pesquisa internacional, exemplo inspirador de cooperação em apreço à vida. O trabalho multidisciplinar pode acelerar respostas para desafios incômodos a ponto de afetar milhões de pessoas em todos os cinco continentes.

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A participação da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e da Universidade de São Paulo (USP) demonstra a relevância da produção científica nacional. Ao lado de colegas dos Estados Unidos, os pesquisadores brasileiros verificam como o vírus dificulta o desenvolvimento de tratamentos definitivos.

A hepatite B continua sendo um importante problema de saúde pública, embora existam vacinas eficazes e medicamentos capazes de controlar a doença. A cura permanece o objetivo a alcançar, por isso análises envolvendo populações distintas ajudam a entender melhor a resposta do organismo humano.

Já se sabe distinguir a enfermidade entre os tipos “agudo”, de curta duração, e “crônico”, este causando complicações difíceis: a cirrose e o câncer de fígado. A identificação das causas fortalece a escolha da pessoa por reduzir riscos, quando se protege durante os coitos, além de evitar contato com sangue contaminado.

A incidência da HB foi praticamente extinta no compartilhamento de seringas por parte de adeptos de psicoativos de uso venoso e doping de jogadores de futebol. Muitas pessoas não apresentam sintomas, especialmente nas fases iniciais. Quando surgem, podem incluir cansaço; febre; náuseas e vômitos; pele e olhos amarelados. Agora, com forte presença da Universidade do Brasil, a observação de pacientes de diferentes países ampliou o conhecimento sobre métodos para vencer a infecção.