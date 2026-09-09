A ilusão do avanço

Os resultados do Pisa 2025, divulgados ontem, parecem trazer uma boa notícia para o Brasil, no entanto, é preciso todo cuidado na análise qualitativa. Pisa é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, uma série de exames para medir o desempenho de jovens de 15 anos em leitura, matemática e ciências.

A diferença de desempenho entre nossos estudantes de 15 anos e a média dos países mais ricos diminuiu em duas décadas. Caímos de 102 para 58 pontos de distância. Em matemática, a queda foi de 131 para 92. Em ciências, de 113 para 77. Em sua particular interpretação, o Ministério da Educação comemorou como resiliência.

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É preciso, porém, examinar com prudência: ficamos estáveis em relação a 2022, com 408 pontos em leitura, 377 em matemática e 409 em ciências, abaixo da média. Ficamos mais próximos dos melhores porque o grupo de cima perdeu pontos e registrou seu pior desempenho em toda a história das avaliações globais.

A queda foi puxada pelos 25% mais ricos, derrubando a desigualdade interna devido a este declive dos privilegiados, dando a falsa ideia de ascensão dos fracos. As causas são um alerta global: leitura apressada, excesso de telas, tédio em aprender e aumento das faltas, um pesado combo de retrocessos consideráveis.

Para uma melhor dimensão do absurdo, um em cada quatro jovens de nações como Noruega e Finlândia já espera ter menos escolaridade em relação aos pais. Ao Brasil, ficam dois recados. Primeiro, a estabilidade em meio à queda geral mostra o acerto de políticas como a restrição de celulares em 81% das escolas. Proteger a atenção do aluno é proteger a aprendizagem.

Segundo, não podemos nos contentar em aceitar subir porque o elevador alheio desceu: seria como autoengano. Continuamos com um atraso de 4,6 anos escolares em matemática. O verdadeiro desafio, longe de ser a redução da distância, é a elevação de nosso patamar. Precisamos transformar esta situação em avanço real, investindo em leitura atenta, valorização docente e justiça equitativa.