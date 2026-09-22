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A vontade de vida

Confira o Editorial desta terça-feira

Redação
Por Redação
Imagem ilustrativa da imagem A vontade de vida
Foto: Divulgação | Shutterstock

Enquanto motosserras e queimadas representam pulsão de morte, a vontade fundamental de vida segue sua premissa natural de resistir e prevalecer. O contexto denuncia o erro de abordar a pauta ambiental apenas pela lógica das perdas. Desmatamento, degradação e destruição dominam debates e manchetes; é a morte. Os dados divulgados pelo MapBiomas neste Dia da Árvore, porém, trazem uma dimensão negligenciada: a capacidade da natureza de se recuperar; é a vida.

O cenário entre os dois extremos, em direções complementares, indica a verdade prevalecente do "romance astral" dos vedas, no qual o bem e o mal se abraçam. A história recente da Mata Atlântica revela, para além dos danos acumulados, o potencial da restauração como o futuro possível.

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Entre 1985 e 2025, o bioma perdeu 9,7 milhões de hectares de florestas tidas como "maduras", aquelas preservadas desde o início dos 40 anos de monitoramento. É uma marca capaz de explicar o fato de a Mata Atlântica continuar sendo o bioma com menor proporção de vegetação nativa remanescente, ou 32% de seu território.

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Ao mesmo tempo, mais de 8 milhões de hectares de vegetação secundária surgiram, resultantes de regeneração natural e táticas eficientes de recuperação ambiental. Hoje, um em cada quatro hectares de vegetação nativa existente é composto por florestas em processo de recuperação, sinalizando o quanto a vida pede passagem.

A regeneração natural é prova do sucesso da conservação, do planejamento de longo prazo e do uso eficiente da terra, produzindo efeitos expressivos. Nesta nova seara, a agricultura é plena no atributo do equilíbrio: avança sobre áreas naturais enquanto ocupa pastagens degradadas.

Mas não se pode ignorar um aspecto de alerta trazido pelo estudo: o desmatamento recente passou a mirar justamente as áreas que estavam se recuperando, interrompendo o ciclo necessário para que a floresta recupere sua complexidade ecológica plena. É essencial, pois, evitar novas perdas de vegetação nativa, tanto madura quanto secundária.

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Tags

Biodiversidade Conservação Ambiental desmatamento Mata Atlântica regeneração natural sustentabilidade

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