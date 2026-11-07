Crueldade lucrativa

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A decisão do governo federal de recorrer contra a autorização concedida a casas de apostas para retomarem suas atividades representa medida de saúde pública.

Diante do contexto, o debate raso de conceitos in vulgata, como “liberdade individual” ou “preferência de consumo” reflete vã filosofia corrompida por indigência moral.

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Quem pensa honestamente, conduzido pelo móbile da compaixão, fica indignado com o endividamento, adoecimento mental e desagregação.

Outro grupo, igualmente sincero, porém preocupado com números da economia, também pode verificar o prejuízo para o comércio devido ao desvio de recursos.

Os defensores das bets, interessados no acúmulo de capitais, embora omitam sua ganância, disfarçam em argumentos falaciosos as intenções falsamente libertárias.

A premissa da garantia individual a quem queira alimentar uma prática viciosa de tal poder corrosivo é insustentável, robusta em insensatez e beira à crueldade.

Os defensores das bets omitem sua ganância, disfarçando em argumentos falaciosos as intenções falsamente libertárias

Basta aceitar uma verdade: as plataformas digitais de apostas são estruturadas para estimular o retorno constante do usuário, explorando impulsos emocionais. Mecanismos psicológicos favorecem o comportamento compulsivo. Milhões de pessoas desenvolvem acrasia, pois perdem o controle sobre as finanças e a saúde mental.

Pari passu, os supermercados e mercearias perdem clientes, o alimento chega escasso ao prato e até a frequência escolar cai pois falta o dinheiro do transporte.

O agravante reflete o efeito de cativeiro ancestral: a ludopatia histórica vem desde as primeiras gráficas a imprimir cartas de baralho em vez de livros.

Filhos, cônjuges e familiares de apostadores sofrem com o endividamento, a perda de patrimônio e o sofrimento emocional gerado.

O Brasil precisa escolher qual caminho seguir. De um lado, o lucro fácil para um grupo pequeno concentrar fortuna construída à base da infelicidade geral.

Do outro, milhões de famílias enfrentam consequências da injustiça. A única escolha ética aceitável é defender a saúde, a dignidade, a estabilidade social e o bom convívio.