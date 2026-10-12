Excelência ambiental

A Bahia aparece em destaque ao tirar o terceiro lugar nacional em praias com selo Bandeira Azul, evidenciando esforço em defesa de ecossistemas litorâneos. A certificação internacional adota critérios rígidos, envolvendo exigências quanto a pureza da água, gestão da natureza, segurança e educação ambiental, elevando o padrão turístico.

A Costa de Camaçari desponta com quatro áreas certificadas, três situadas em Guarajuba e outra em Itacimirim, consolidando o polo de turismo sustentável. Ilha dos Frades e Mata de São João ampliam a presença baiana na lista de excelência, reforçando a imagem de litoral comprometido com a preservação.

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A conquista impulsiona investimentos em hotelaria, gastronomia, comércio e serviços, estimulando a valorização imobiliária em áreas de relevância ambiental. Camaçari se firma como liderança nordestina em praias certificadas, evidenciando avanço em gestão integrada e infraestrutura voltada para visitantes exigentes.

Guarajuba se destaca com três praias certificadas, projetando o litoral baiano para viajantes em busca de destinos sustentáveis e experiências de alta qualidade. A presença do selo Bandeira Azul fortalece a visibilidade, ampliando o potencial de atração turística e consolidando Bahia em cenário global de preservação.

A certificação representa diferencial competitivo para setor turístico, ampliando o fluxo de visitantes e estimulando investimentos em serviços e práticas ambientais. A Bahia reafirma protagonismo em turismo sustentável, evidenciando compromisso com recursos naturais, segurança e excelência em gestão litorânea.

O bom exemplo se desdobra na percepção de convergência do incentivo à iniciativa privada e presença do Estado na gestão de políticas públicas de turismo ambiental. O sucesso das nossas praias é uma evidência eloquente de essência imutável – o desenvolvimento – superando discursos de intransigência com a união de forças.